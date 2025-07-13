Lucid Motors побили рекорд запаса хода на своем электромобиле проехав более 1200 километров

Электромобиль Lucid Air Grand Touring. Фото: Lucid Motors

Как известно, у электромобилей есть два главных недостатка — запас хода и время зарядки. Однако похоже в компании Lucid Motors смогли благодаря решению первой проблемы избавиться и от второй. Их модель Lucid Air Grand Touring побила очередной мировой рекорд запаса хода на одной зарядке.

О рекорде сообщает портал New Atlas.

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Команда Lucid, которая побила рекорд. Фото: Lucid Motors

Согласно информации портала, инженеры компании установили мировой рекорд Гиннеса за самое длинное путешествие электромобиля на одном заряде преодолев 1205 километров.

Таким образом, Lucid Motors побила рекорд в 1045 км (649 миль), который ранее был установлен Mercedes-Benz EQS450+ в июне 2025 года.

Электромобиль преодолел это путешествие между Санкт-Морицем, Швейцария, и Мюнхеном, Германия, проезжая автомагистралями, второстепенными дорогами и альпийскими дорогами - и все это без единой остановки для подзарядки.

И хотя "по паспорту" Lucid Air Grand Touring имеет запас хода в 960 км, однако экипаж воспользовался благоприятными дорожными и погодными условиями, чтобы побить рекорд.

Что известно о модели Lucid Air Grand Touring

Интерьер Lucid Air Grand Touring. Фото: Lucid Motors

Это авто имеет два полноприводных электродвигателя с совокупной мощностью системы 819 лошадиных сил (611 кВт) и крутящим моментом 1200 Нм. Питание обеспечивается аккумулятором NMC, общая емкость которого составляет 117 кВт-ч (112 кВт-ч полезной энергии). Лучше всего то, что он может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за три секунды.

900-вольтовая электрическая архитектура электромобиля позволяет быстро заряжать его постоянным током мощностью до 300 кВт.

По данным Lucid, если автомобиль подключен к достаточно мощному быстрому зарядному устройству постоянного тока, его аккумулятор можно зарядить примерно за 15 минут, обеспечив запас хода 350 км (217 миль). Стоимость новинки начинается с 112 650 долларов.

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