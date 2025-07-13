Lucid Motors побили рекорд запаса хода на своем электромобиле проехав более 1200 километров

От Харькова до Львова на одной зарядке — кто установил рекорд
Как известно, у электромобилей есть два главных недостатка — запас хода и время зарядки. Однако похоже в компании Lucid Motors смогли благодаря решению первой проблемы избавиться и от второй. Их модель Lucid Air Grand Touring побила очередной мировой рекорд запаса хода на одной зарядке.
О рекорде сообщает портал New Atlas.
Сколько может проехать новинка от Lucid
Согласно информации портала, инженеры компании установили мировой рекорд Гиннеса за самое длинное путешествие электромобиля на одном заряде преодолев 1205 километров.
Таким образом, Lucid Motors побила рекорд в 1045 км (649 миль), который ранее был установлен Mercedes-Benz EQS450+ в июне 2025 года.
Электромобиль преодолел это путешествие между Санкт-Морицем, Швейцария, и Мюнхеном, Германия, проезжая автомагистралями, второстепенными дорогами и альпийскими дорогами - и все это без единой остановки для подзарядки.
И хотя "по паспорту" Lucid Air Grand Touring имеет запас хода в 960 км, однако экипаж воспользовался благоприятными дорожными и погодными условиями, чтобы побить рекорд.
Что известно о модели Lucid Air Grand Touring
Это авто имеет два полноприводных электродвигателя с совокупной мощностью системы 819 лошадиных сил (611 кВт) и крутящим моментом 1200 Нм. Питание обеспечивается аккумулятором NMC, общая емкость которого составляет 117 кВт-ч (112 кВт-ч полезной энергии). Лучше всего то, что он может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за три секунды.
900-вольтовая электрическая архитектура электромобиля позволяет быстро заряжать его постоянным током мощностью до 300 кВт.
По данным Lucid, если автомобиль подключен к достаточно мощному быстрому зарядному устройству постоянного тока, его аккумулятор можно зарядить примерно за 15 минут, обеспечив запас хода 350 км (217 миль). Стоимость новинки начинается с 112 650 долларов.
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