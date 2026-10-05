Великий дизельний двигун з рекордними 5 л/100 км

Двигун e-Skyactiv D. Фото: autokult.pl

Поки більшість автовиробників зменшують об'єм моторів та переходять на електротягу, інженери Mazda пішли проти загального тренду. Вони створили великий 6-циліндровий силовий агрегат для важких міських кросоверів. Рядний дизельний двигун 3.3 e-Skyactiv D поєднує високий крутний момент з дивовижною паливною економічністю. Завдяки продуманим технологіям згоряння суміші цей мотор демонструє низьку витрату солярки у змішаному циклі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

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Інженерний підхід

Японський кросовер Mazda CX-60 отримав 3,3-літровий 6-циліндровий мотор, який працює плавніше за 4-циліндрові аналоги. Рядна архітектура природно зменшує вібрації та забезпечує спокійний набір швидкості під навантаженням. Великий робочий об'єм дозволяє двигуну видавати необхідну тягу на низьких обертах без перегріву чи надмірного зносу деталей.

Для збереження високої паливної ефективності інженери застосували спеціальну технологію згоряння DCPCI та прямий впорск Common Rail. Мотор доповнили 48-вольтною системою м'якого гібрида Mazda M Hybrid Boost, яка накопичує енергію під час сповільнення. Електричний доважок допомагає під час старту та прискорення.

Потужність та витрата

Базова версія e-Skyactiv D 200 з заднім приводом розвиває потужність 200 к.с. та крутний момент 450 Нм. Ця модифікація прискорюється до 100 км/год за 8,4 секунди та розганяється до 212 км/год. У змішаному циклі WLTP такий великий кросовер споживає близько 5 л/100 км.

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Потужніший варіант видає 254 к.с. та 550 Нм, працюючи разом з системою повного приводу i-Activ AWD. Розгін до 100 км/год займає 7,4 секунди, а максимальна швидкість досягає 219 км/год. Ця версія ідеально підходить для поїздок з повним багажником чи засніженими дорогами, а також дозволяє буксирувати причіп масою до 2500 кг.

Раніше Новини.LIVE писали, чи безпроблемні двигуни Mazda 2.0 та 2.5 Skyactiv. Вони перетворилися на основу модельного ряду компанії та завоювали прихильність водіїв.

Також читайте, які проблеми можуть виникнути у Mazda CX-60 з пробігом. Сьогодні вторинний ринок пропонує чимало таких машин з перших партій випуску.