Купівля вживаного Mazda CX-60: головні ризики та болячки

Mazda CX-60 2023 року. Фото: netcarshow.com

Японські автомобілі традиційно приваблюють водіїв високою якістю збирання та надійністю. Великий кросовер Mazda CX-60 вийшов на ринок у 2022 році для прямої конкуренції з преміальними європейськими брендами. Сьогодні вторинний ринок пропонує чимало таких машин з перших партій випуску. Але перед купівлею екземпляра з пробігом варто детально вивчити всі дитячі хвороби моделі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

Реклама

Лінійка моторів

Японська марка пішла проти загального тренду на зменшення об'ємів і випустила модель з великими моторами на поздовжній платформі. В Україні офіційно пропонують 2,5-літрову бензинову четвірку на 188 к.с. та потужну 3,3-літрову рядну шістку з м'яким гібридом на 284 к.с. На європейському ринку покупці обирають між плагін-гібридними версіями та 6-циліндровим дизелем.

Самі силові агрегати демонструють високу надійність та гарну динаміку, проте ранні партії мали дрібні технічні дефекти. Власники перших екземплярів стикалися зі збоями в роботі паливних форсунок, але ці проблеми завод розвʼязував у межах офіційної гарантії.

Нюанси трансмісії

Усі двигуни працюють у парі з оригінальною 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. На відміну від конкурентів з блоками від ZF, Aisin, Getrag чи Jatco, компанія створила цей автомат самостійно. В конструкції використали багатодискове зчеплення замість традиційного гідротрансформатора.

Читайте також:

Власна розробка японців виявилася сирою в питанні плавності ходу. Водії часто відчувають шарпання та поштовхи під час зміни навантаження чи перемикання ступенів. Більшість таких неполадок дилери усувають через оновлення програмного забезпечення блоку управління.

Проблеми підвіски

Ходова частина перших машин відрізняється підвищеною жорсткістю, а задня вісь відпрацьовує ями занадто грубо. Через це кросовер поступається за комфортом Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC чи Volvo XC60. Під час планового рестайлінгу інженери змінили пружини, переробили амортизатори, оновили кермове управління та системи стабілізації.

Велика маса кросовера прискорює знос підшипників та елементів передньої осі, а в окремих випадках траплялися поломки карданного валу. Екземпляри після рестайлінгу вимагають менше уваги на СТО та демонструють кращий рівень комфорту.

Електроніка та кузов

Електронні системи перших двох років випуску часто лякають дрібними, але докучливими збоями. На автомобілях з перших партій виходили з ладу цифрові панелі приладів, а помічники водія іноді працюють некоректно та вимагають перезавантаження чи оновлення програмного забезпечення.

Захист від іржі на цій моделі японці реалізували на високому рівні. Кузов ще на заводі отримав більше оцинкованих деталей, а для європейських країн днище та закриті профілі додатково обробляють спеціальними захисними препаратами, тому проблеми з корозією повністю відсутні.

Раніше Новини.LIVE писали про найкращі дизельні автомобілі у 2026 році. Рейтинг склали експерти британського видання Autocar.

Також читайте, чи безпроблемні двигуни Mazda 2.0 та 2.5 Skyactiv. Досвідчені механіки винесли свій вердикт.