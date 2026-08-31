Покупка подержанной Mazda CX-60: основные риски и проблемы

Mazda CX-60 2023 года. Фото: netcarshow.com

Японские автомобили традиционно привлекают водителей высоким качеством сборки и надежностью. Большой кроссовер Mazda CX-60 появился на рынке в 2022 году, чтобы составить прямую конкуренцию премиальным европейским брендам. Сегодня рынок подержанных авто предлагает немало таких машин из первых партий выпуска. Но перед покупкой подержанного экземпляра стоит подробно изучить все детские болезни модели.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на «АвтоСвит».

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Линейка двигателей

Японский бренд пошел против общего тренда на уменьшение объемов и выпустил модель с большими двигателями на продольной платформе. В Украине официально предлагают 2,5-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель мощностью 188 к.с. и мощный 3,3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с мягким гибридом мощностью 284 к.с. На европейском рынке покупатели выбирают между плагин-гибридными версиями и 6-цилиндровым дизелем.

Сами силовые агрегаты демонстрируют высокую надёжность и хорошую динамику, однако ранние партии имели мелкие технические дефекты. Владельцы первых экземпляров сталкивались со сбоями в работе топливных форсунок, но эти проблемы завод устранял в рамках официальной гарантии.

Нюансы трансмиссии

Все двигатели работают в паре с оригинальной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В отличие от конкурентов с блоками от ZF, Aisin, Getrag или Jatco, компания создала этот автомат самостоятельно. В конструкции использовано многодисковое сцепление вместо традиционного гидротрансформатора.

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Собственная разработка японцев оказалась сырой в вопросе плавности хода. Водители часто ощущают рывки и толчки при изменении нагрузки или переключении ступеней. Большинство таких неполадок дилеры устраняют путем обновления программного обеспечения блока управления.

Проблемы подвески

Ходовая часть первых машин отличается повышенной жёсткостью, а задняя ось слишком грубо проходит по ямам. Из-за этого кроссовер уступает по комфорту Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC или Volvo XC60. В ходе планового рестайлинга инженеры заменили пружины, доработали амортизаторы, обновили рулевое управление и системы стабилизации.

Большая масса кроссовера ускоряет износ подшипников и элементов передней оси, а в отдельных случаях случались поломки карданного вала. Модели после рестайлинга требуют меньшего внимания на СТО и демонстрируют лучший уровень комфорта.

Электроника и кузов

Электронные системы первых двух лет выпуска часто пугают мелкими, но досадными сбоями. На автомобилях из первых партий выходили из строя цифровые приборные панели, а системы помощи водителю иногда работают некорректно и требуют перезагрузки или обновления программного обеспечения.

Защиту от ржавчины на этой модели японцы реализовали на высоком уровне. Кузов ещё на заводе получил больше оцинкованных деталей, а для европейских стран днище и закрытые профили дополнительно обрабатывают специальными защитными препаратами, поэтому проблемы с коррозией полностью отсутствуют.

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