Большой дизельный двигатель с рекордным расходом 5 л/100 км

Двигатель e-Skyactiv D. Фото: autokult.pl

В то время как большинство автопроизводителей уменьшают рабочий объем двигателей и переходят на электропривод, инженеры Mazda пошли вразрез с общей тенденцией. Они создали мощный 6-цилиндровый силовой агрегат для тяжелых городских кроссоверов. Рядный дизельный двигатель 3.3 e-Skyactiv D сочетает высокий крутящий момент с удивительной топливной экономичностью. Благодаря продуманным технологиям сгорания смеси этот двигатель демонстрирует низкий расход дизельного топлива в смешанном цикле.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

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Инженерный подход

Японский кроссовер Mazda CX-60 получил 3,3-литровый 6-цилиндровый двигатель, который работает плавнее, чем 4-цилиндровые аналоги. Рядная архитектура естественным образом снижает вибрации и обеспечивает плавный набор скорости под нагрузкой. Большой рабочий объем позволяет двигателю развивать необходимую тягу на низких оборотах без перегрева или чрезмерного износа деталей.

Для сохранения высокой топливной эффективности инженеры применили специальную технологию сгорания DCPCI и систему прямого впрыска Common Rail. Двигатель дополнили 48-вольтовой системой мягкого гибрида Mazda M Hybrid Boost, которая накапливает энергию при замедлении. Электрический привод помогает при старте и ускорении.

Мощность и расход

Базовая версия e-Skyactiv D 200 с задним приводом развивает мощность 200 л.с. и крутящий момент 450 Нм. Эта модификация разгоняется до 100 км/ч за 8,4 секунды и развивает максимальную скорость 212 км/ч. В смешанном цикле WLTP такой большой кроссовер потребляет около 5 л/100 км.

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Более мощная версия развивает 254 к.с. и 550 Нм, работая в сочетании с системой полного привода i-Activ AWD. Разгон до 100 км/ч занимает 7,4 секунды, а максимальная скорость достигает 219 км/ч. Эта версия идеально подходит для поездок с полным багажником или по заснеженным дорогам, а также позволяет буксировать прицеп массой до 2500 кг.

Ранее Новини.LIVE писали о том, насколько безотказны двигатели Mazda 2.0 и 2.5 Skyactiv. Они стали основой модельного ряда компании и завоевали расположение водителей.

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