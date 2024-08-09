Новий кросовер BMW X3 прибуде в Україну восени — скільки коштуватиме

BMW X3 G45. Фото: BMW

Високий попит на кросовери німецького бренду в Україні стимулює дилерів розширювати модельну лінійку BMW. Восени мають початися продажі нового X3 (G45), але ціни та комплектації автомобілів оголошені вже зараз.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Які ціни на BMW X3 G45

Найдоступніший 208-сильний X3 20 xDrive коштуватиме щонайменше 2 208 559 грн.

коштуватиме щонайменше Дизельна версія X3 20d xDrive потужністю 197 к.с. оцінена у 2 466 352 грн.

потужністю 197 к.с. оцінена у Вартість підзарядного X3 30e xDrive з 299-сильною гібридною установкою та можливістю долати виключно на електричній тязі 90 км стартуватиме з 2 964 841 грн.

з 299-сильною гібридною установкою та можливістю долати виключно на електричній тязі 90 км стартуватиме з Найпотужніший BMW X3 M50 xDrive з рядною 3-л шісткою потужністю 293 к.с. та 598 Нм обертального моменту, нагнітачем TwinPower Turbo та посиленим стартер-генератором коштує щонайменше 3 211 836 грн.

Німецький виробник майже не пропонує автомобілів у пакетних комплектаціях, тож остаточна ціна залежатиме від кількості додаткових опцій, обраних покупцем індивідуально.

Де збирають BMW X3 G45

Фото: infocar.ua

Більшість версій кросовера виготовляє американський мегазавод BMW у Спартанбурзі. Підзарядні гібриди збирають у Россліні, Південна Африка.

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