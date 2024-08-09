Новий кросовер BMW X3 прибуде в Україну восени — скільки коштуватиме

В Україну їде новий кросовер BMW X3 — якими будуть комплектації та ціни
Високий попит на кросовери німецького бренду в Україні стимулює дилерів розширювати модельну лінійку BMW. Восени мають початися продажі нового X3 (G45), але ціни та комплектації автомобілів оголошені вже зараз.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Які ціни на BMW X3 G45
- Найдоступніший 208-сильний X3 20 xDrive коштуватиме щонайменше 2 208 559 грн.
- Дизельна версія X3 20d xDrive потужністю 197 к.с. оцінена у 2 466 352 грн.
- Вартість підзарядного X3 30e xDrive з 299-сильною гібридною установкою та можливістю долати виключно на електричній тязі 90 км стартуватиме з 2 964 841 грн.
- Найпотужніший BMW X3 M50 xDrive з рядною 3-л шісткою потужністю 293 к.с. та 598 Нм обертального моменту, нагнітачем TwinPower Turbo та посиленим стартер-генератором коштує щонайменше 3 211 836 грн.
Німецький виробник майже не пропонує автомобілів у пакетних комплектаціях, тож остаточна ціна залежатиме від кількості додаткових опцій, обраних покупцем індивідуально.
Де збирають BMW X3 G45
Більшість версій кросовера виготовляє американський мегазавод BMW у Спартанбурзі. Підзарядні гібриди збирають у Россліні, Південна Африка.
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