Зверніть на це увагу, купуючи вживаний BMW — 12 проблем німецького бренду

Різні моделі BMW. Фото: bmwblog.com

Баварський бренд BMW створює чудові транспортні засоби, відзначені нагородами, а деякі з його моделей увійшли до списку переможців Всесвітнього автомобіля року 2024. Однак, як і майже будь-який автовиробник, концерн не позбавлений деяких неприємних проблем.

Про це написав HotCars.

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Щоб виявити проблемні моменти, фахівці HotCars звернулася до авторитетних сайтів RepairPal, J.D. Power та Car Complains, а також до відгуків автовласників на форумах Bimmerpost та CarSurvey.org.

1. Склопідіймач

Проблемні моделі

BMW 135i 2007-2013

BMW E46 1999-2006

BMW X5 2019-2023

Одна з причин несправності склопідіймачів — використання пластикових затискачів регулятора, які вразливі до поламання.

2. Система охолодження

Проблемні моделі

BMW 335i 2006-2012

BMW 330i 2001-2006

BMW 740i 1999-2001

Деякі моделі схильні до перегріву через використання в системі пластикових фітингів, які з часом розпадаються. Перед їхнім остаточним поламанням, найімовірніше, виникнуть проблеми з водяними помпами та протіканням охолоджувальної рідини.

3. Високі витрати на обслуговування та ремонт

Проблемні моделі

BMW M5 2005

BMW 335i 2007

BMW X6M 2010

BMW M3 2000-2006

BMW Z4 2003

Один власник на форумі BimmerPost поскаржився, що витратив карколомні 3200 доларів на розв'язання проблеми з перегрівом, заміну оливи та акумулятора.

4. Протікання оливи

Проблемні моделі

BMW X3 2013

BMW X5 2009

BMW 328i 2000

Звичайне видовище, пов’язане з BMW — поява масляних плям на місцях, де були припарковані автомобілі.

5. Несправна електрична система

Проблемні моделі

BMW 3 серії (седан) 2006-2011: 323i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi, M3

BMW 3 серії (універсал) 2006-2011: 325xi, 328i, 328xi

BMW 3 серії (купе) 2007-2011: 328i, 328i xDrive, 328xi, 335i, 335i xDrive, 335is, 335xi, M3

BMW 3 серії (кабріолет) 2007-2011: 328i, 335i, 335is, M3

BMW 3 серії (дизель) 2009-2011: 335d

6. Паливні помпи

Проблемні моделі

BMW 328d 2014-2018

BMW 328d xDrive 2014-2018

BMW X5 xDrive35d 2014-2018

BMW 535d 2014-2016

BMW 535d xDrive 2014-2016

BMW 740Ld xDrive 2015

BMW X3 xDrive28d 2015-2017

За даними CarComplaints, баварський автовиробник відкликав 11 200 автомобілів з паливними помпами Bosch, чутливими до несправностей.

7. Легкосплавні диски

Проблемні моделі

BMW F30 2012

BMW X3 2011

BMW E46 2006

Попри гарний вигляд легкосплавних дисків, на деяких моделях вони швидко піддаються корозії.

8. Автоматичні фари

Проблемні моделі

BMW 528i 2008

BMW X7 2023

BMW X3 M40i 2019

Автоматичні фари на деяких моделях не вимикаються навіть тоді, коли світло непотрібне, що розряджає акумулятор.

9. Вібрація керма

Проблемні моделі

BMW X3 2006-2010

BMW M3 2021-2023

BMW Z4 2003-2008

Вібрація керма може вказувати на зношену передню підвіску, неправильний баланс шин, погані колісні підшипники, пошкоджені колеса та пошарпані ротори або гальмівні колодки.

10. Подушки безпеки

Проблемні моделі

BMW 330Ci, 325Ci 2002-2006

BMW 325i, 325xi, 330i 2002-2005

BMW X5 3.0i 2003

BMW X5 4.4i 2003

Кілька моделей BMW були відкликані в США через оснащення несправними подушками безпеки Takata.

11. Ланцюг ГРМ

Проблемні моделі

BMW X1 2012-2015

BMW X3 2013-2015

BMW Z4 2015

BMW X4 2012-2015

BMW 228i (купе, кабріолет) 2014-2015

BMW 320i 2012-2015

Серйозний дефект ланцюга газорозподільного механізму (ГРМ) спричиняє сильне зіткнення поршнів й клапанів двигуна, що призводить до катастрофічного поламання мотора.

12. Система VANOS

Проблемні моделі

BMW 328i 2011

BMW 116i 2005

BMW 323i 1996

BMW 330xi 2004

У системі зміни фаз газорозподілу (VANOS) зі збільшенням пробігу починаються проблеми — втрата потужності та крутного моменту, нестабільний холостий хід, низька економія палива, погіршення керованості та характерний брязкіт.

Цей шум переважає через надмірний знос між кулачковою шестернею та валом VANOS. Лише торік BMW відкликала понад 150 000 автомобілів через ці проблеми.

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