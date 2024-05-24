Обратите на это внимание, покупая подержанный BMW – 12 проблем немецкого бренда

ТОП-12 проблем BMW — на что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля
Баварский бренд BMW создает отличные транспортные средства, отмеченные наградами, а некоторые из его моделей вошли в список победителей Всемирного автомобиля года 2024. Однако, как и любой автопроизводитель, концерн не лишен некоторых неприятных проблем.
Об этом пишет HotCars.
Чтобы выявить проблемные моменты, специалисты HotCars обратились к авторитетным сайтам RepairPal, J.D. Power и Car Complains, а также к отзывам автовладельцев на форумах Bimmerpost и CarSurvey.org.
1. Стеклоподъемник
Проблемные модели
- BMW 135i 2007-2013
- BMW E46 1999-2006
- BMW X5 2019-2023
Одна из причин неисправности стеклоподъемников — использование пластиковых зажимов регулятора, уязвимых к поломке.
2. Система охлаждения
Проблемные модели
- BMW 335i 2006-2012
- BMW 330i 2001-2006
- BMW 740i 1999-2001
Некоторые модели подвержены перегреву из-за использования в системе пластиковых фитингов, которые со временем распадаются. Перед их окончательной поломкой, скорее всего, возникнут проблемы с водяными насосами и протеканием охлаждающей жидкости.
3. Высокие затраты на обслуживание и ремонт
Проблемные модели
- BMW M5 2005
- BMW 335i 2007
- BMW X6M 2010
- BMW M3 2000-2006
- BMW Z4 2003
Один владелец на форуме BimmerPost пожаловался, что потратил сногсшибательные 3 200 долларов на решение проблемы с перегревом, замену масла и аккумулятора.
4. Протекание масла
Проблемные модели
- BMW X3 2013
- BMW X5 2009
- BMW 328i 2000
Обычное зрелище, связанное с BMW — появление масляных пятен на местах, где были припаркованы автомобили.
5. Неисправная электрическая система
Проблемные модели
- BMW 3 серии (седан) 2006-2011: 323i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi, M3
- BMW 3 серии (универсал) 2006-2011: 325xi, 328i, 328xi
- BMW 3 серии (купе) 2007-2011: 328i, 328i xDrive, 328xi, 335i, 335i xDrive, 335is, 335xi, M3
- BMW 3 серии (кабриолет) 2007-2011: 328i, 335i, 335is, M3
- BMW 3 серии (дизель) 2009-2011: 335d
6. Топливные насосы
Проблемные модели
- BMW 328d 2014-2018
- BMW 328d xDrive 2014-2018
- BMW X5 xDrive35d 2014-2018
- BMW 535d 2014-2016
- BMW 535d xDrive 2014-2016
- BMW 740Ld xDrive 2015
- BMW X3 xDrive28d 2015-2017
По данным CarComplaints, баварский автопроизводитель отозвал 11 200 автомобилей с топливными насосами Bosch, чувствительными к неисправностям.
7. Легкосплавные диски
Проблемные модели
- BMW F30 2012
- BMW X3 2011
- BMW E46 2006
Несмотря на хороший вид легкосплавных дисков, на некоторых моделях они быстро подвергаются коррозии.
8. Автоматические фары
Проблемные модели
- BMW 528i 2008
- BMW X7 2023
- BMW X3 M40i 2019
Автоматические фары на некоторых моделях не выключаются даже тогда, когда свет не нужен, разряжая аккумулятор.
9. Вибрация руля
Проблемные модели
- BMW X3 2006-2010
- BMW M3 2021-2023
- BMW Z4 2003-2008
Вибрация руля может указывать на изношенную переднюю подвеску, неправильный баланс шин, плохие колесные подшипники, поврежденные колеса и потрепанные роторы или тормозные колодки.
10. Подушки безопасности
Проблемные модели
- BMW 330Ci, 325Ci 2002-2006
- BMW 325i, 325xi, 330i 2002-2005
- BMW X5 3.0i 2003
- BMW X5 4.4i 2003
Несколько моделей BMW были отозваны в США из-за оснащения неисправными подушками безопасности Takata.
11. Цепь ГРМ
Проблемные модели
- BMW X1 2012-2015
- BMW X3 2013-2015
- BMW Z4 2015
- BMW X4 2012-2015
- BMW 228i (купе, кабриолет) 2014-2015
- BMW 320i 2012-2015
Серьезный дефект цепи газораспределительного механизма (ГРМ) влечет за собой сильное столкновение поршней и клапанов двигателя, что приводит к катастрофической поломке мотора.
12. Система VANOS
Проблемные модели
- BMW 328i 2011
- BMW 116i 2005
- BMW 323i 1996
- BMW 330xi 2004
В системе изменения фаз газораспределения (VANOS) с увеличением пробега начинаются проблемы — потеря мощности и крутящего момента, нестабильный холостой ход, низкая экономия топлива, ухудшение управляемости и характерный лязг.
Этот шум преобладает из-за избыточного износа между кулачковой шестерней и валом VANOS. Только в прошлом году BMW отозвала более 150 000 автомобилей из-за этих проблем.
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