Обратите на это внимание, покупая подержанный BMW – 12 проблем немецкого бренда

Различные модели BMW. Фото: bmwblog.com

Баварский бренд BMW создает отличные транспортные средства, отмеченные наградами, а некоторые из его моделей вошли в список победителей Всемирного автомобиля года 2024. Однако, как и любой автопроизводитель, концерн не лишен некоторых неприятных проблем.

Об этом пишет HotCars.

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Чтобы выявить проблемные моменты, специалисты HotCars обратились к авторитетным сайтам RepairPal, J.D. Power и Car Complains, а также к отзывам автовладельцев на форумах Bimmerpost и CarSurvey.org.

1. Стеклоподъемник

Проблемные модели

BMW 135i 2007-2013

BMW E46 1999-2006

BMW X5 2019-2023

Одна из причин неисправности стеклоподъемников — использование пластиковых зажимов регулятора, уязвимых к поломке.

2. Система охлаждения

Проблемные модели

BMW 335i 2006-2012

BMW 330i 2001-2006

BMW 740i 1999-2001

Некоторые модели подвержены перегреву из-за использования в системе пластиковых фитингов, которые со временем распадаются. Перед их окончательной поломкой, скорее всего, возникнут проблемы с водяными насосами и протеканием охлаждающей жидкости.

3. Высокие затраты на обслуживание и ремонт

Проблемные модели

BMW M5 2005

BMW 335i 2007

BMW X6M 2010

BMW M3 2000-2006

BMW Z4 2003

Один владелец на форуме BimmerPost пожаловался, что потратил сногсшибательные 3 200 долларов на решение проблемы с перегревом, замену масла и аккумулятора.

4. Протекание масла

Проблемные модели

BMW X3 2013

BMW X5 2009

BMW 328i 2000

Обычное зрелище, связанное с BMW — появление масляных пятен на местах, где были припаркованы автомобили.

5. Неисправная электрическая система

Проблемные модели

BMW 3 серии (седан) 2006-2011: 323i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi, M3

BMW 3 серии (универсал) 2006-2011: 325xi, 328i, 328xi

BMW 3 серии (купе) 2007-2011: 328i, 328i xDrive, 328xi, 335i, 335i xDrive, 335is, 335xi, M3

BMW 3 серии (кабриолет) 2007-2011: 328i, 335i, 335is, M3

BMW 3 серии (дизель) 2009-2011: 335d

6. Топливные насосы

Проблемные модели

BMW 328d 2014-2018

BMW 328d xDrive 2014-2018

BMW X5 xDrive35d 2014-2018

BMW 535d 2014-2016

BMW 535d xDrive 2014-2016

BMW 740Ld xDrive 2015

BMW X3 xDrive28d 2015-2017

По данным CarComplaints, баварский автопроизводитель отозвал 11 200 автомобилей с топливными насосами Bosch, чувствительными к неисправностям.

7. Легкосплавные диски

Проблемные модели

BMW F30 2012

BMW X3 2011

BMW E46 2006

Несмотря на хороший вид легкосплавных дисков, на некоторых моделях они быстро подвергаются коррозии.

8. Автоматические фары

Проблемные модели

BMW 528i 2008

BMW X7 2023

BMW X3 M40i 2019

Автоматические фары на некоторых моделях не выключаются даже тогда, когда свет не нужен, разряжая аккумулятор.

9. Вибрация руля

Проблемные модели

BMW X3 2006-2010

BMW M3 2021-2023

BMW Z4 2003-2008

Вибрация руля может указывать на изношенную переднюю подвеску, неправильный баланс шин, плохие колесные подшипники, поврежденные колеса и потрепанные роторы или тормозные колодки.

10. Подушки безопасности

Проблемные модели

BMW 330Ci, 325Ci 2002-2006

BMW 325i, 325xi, 330i 2002-2005

BMW X5 3.0i 2003

BMW X5 4.4i 2003

Несколько моделей BMW были отозваны в США из-за оснащения неисправными подушками безопасности Takata.

11. Цепь ГРМ

Проблемные модели

BMW X1 2012-2015

BMW X3 2013-2015

BMW Z4 2015

BMW X4 2012-2015

BMW 228i (купе, кабриолет) 2014-2015

BMW 320i 2012-2015

Серьезный дефект цепи газораспределительного механизма (ГРМ) влечет за собой сильное столкновение поршней и клапанов двигателя, что приводит к катастрофической поломке мотора.

12. Система VANOS

Проблемные модели

BMW 328i 2011

BMW 116i 2005

BMW 323i 1996

BMW 330xi 2004

В системе изменения фаз газораспределения (VANOS) с увеличением пробега начинаются проблемы — потеря мощности и крутящего момента, нестабильный холостой ход, низкая экономия топлива, ухудшение управляемости и характерный лязг.

Этот шум преобладает из-за избыточного износа между кулачковой шестерней и валом VANOS. Только в прошлом году BMW отозвала более 150 000 автомобилей из-за этих проблем.

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