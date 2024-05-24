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ТОП-12 проблем BMW — на что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля

24 мая 2024 21:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Обратите на это внимание, покупая подержанный BMW – 12 проблем немецкого бренда
Различные модели BMW. Фото: bmwblog.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Баварский бренд BMW создает отличные транспортные средства, отмеченные наградами, а некоторые из его моделей вошли в список победителей Всемирного автомобиля года 2024. Однако, как и любой автопроизводитель, концерн не лишен некоторых неприятных проблем.

Об этом пишет HotCars.

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Чтобы выявить проблемные моменты, специалисты HotCars обратились к авторитетным сайтам RepairPal, J.D. Power и Car Complains, а также к отзывам автовладельцев на форумах Bimmerpost и CarSurvey.org.

1. Стеклоподъемник

Проблемные модели

  • BMW 135i 2007-2013
  • BMW E46 1999-2006
  • BMW X5 2019-2023

Одна из причин неисправности стеклоподъемников — использование пластиковых зажимов регулятора, уязвимых к поломке.

2. Система охлаждения

Проблемные модели

  • BMW 335i 2006-2012
  • BMW 330i 2001-2006
  • BMW 740i 1999-2001

Некоторые модели подвержены перегреву из-за использования в системе пластиковых фитингов, которые со временем распадаются. Перед их окончательной поломкой, скорее всего, возникнут проблемы с водяными насосами и протеканием охлаждающей жидкости.

3. Высокие затраты на обслуживание и ремонт

Проблемные модели

  • BMW M5 2005
  • BMW 335i 2007
  • BMW X6M 2010
  • BMW M3 2000-2006
  • BMW Z4 2003

Один владелец на форуме BimmerPost пожаловался, что потратил сногсшибательные 3 200 долларов на решение проблемы с перегревом, замену масла и аккумулятора.

4. Протекание масла

Проблемные модели

  • BMW X3 2013
  • BMW X5 2009
  • BMW 328i 2000

Обычное зрелище, связанное с BMW — появление масляных пятен на местах, где были припаркованы автомобили.

5. Неисправная электрическая система

Проблемные модели

  • BMW 3 серии (седан) 2006-2011: 323i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi, M3
  • BMW 3 серии (универсал) 2006-2011: 325xi, 328i, 328xi
  • BMW 3 серии (купе) 2007-2011: 328i, 328i xDrive, 328xi, 335i, 335i xDrive, 335is, 335xi, M3
  • BMW 3 серии (кабриолет) 2007-2011: 328i, 335i, 335is, M3
  • BMW 3 серии (дизель) 2009-2011: 335d

6. Топливные насосы

Проблемные модели

  • BMW 328d 2014-2018
  • BMW 328d xDrive 2014-2018
  • BMW X5 xDrive35d 2014-2018
  • BMW 535d 2014-2016
  • BMW 535d xDrive 2014-2016
  • BMW 740Ld xDrive 2015
  • BMW X3 xDrive28d 2015-2017

По данным CarComplaints, баварский автопроизводитель отозвал 11 200 автомобилей с топливными насосами Bosch, чувствительными к неисправностям.

7. Легкосплавные диски

Проблемные модели

  • BMW F30 2012
  • BMW X3 2011
  • BMW E46 2006

Несмотря на хороший вид легкосплавных дисков, на некоторых моделях они быстро подвергаются коррозии.

8. Автоматические фары

Проблемные модели

  • BMW 528i 2008
  • BMW X7 2023
  • BMW X3 M40i 2019

Автоматические фары на некоторых моделях не выключаются даже тогда, когда свет не нужен, разряжая аккумулятор.

9. Вибрация руля

Проблемные модели

  • BMW X3 2006-2010
  • BMW M3 2021-2023
  • BMW Z4 2003-2008

Вибрация руля может указывать на изношенную переднюю подвеску, неправильный баланс шин, плохие колесные подшипники, поврежденные колеса и потрепанные роторы или тормозные колодки.

10. Подушки безопасности

Проблемные модели

  • BMW 330Ci, 325Ci 2002-2006
  • BMW 325i, 325xi, 330i 2002-2005
  • BMW X5 3.0i 2003
  • BMW X5 4.4i 2003

Несколько моделей BMW были отозваны в США из-за оснащения неисправными подушками безопасности Takata.

11. Цепь ГРМ

Проблемные модели

  • BMW X1 2012-2015
  • BMW X3 2013-2015
  • BMW Z4 2015
  • BMW X4 2012-2015
  • BMW 228i (купе, кабриолет) 2014-2015
  • BMW 320i 2012-2015

Серьезный дефект цепи газораспределительного механизма (ГРМ) влечет за собой сильное столкновение поршней и клапанов двигателя, что приводит к катастрофической поломке мотора.

12. Система VANOS

Проблемные модели

  • BMW 328i 2011
  • BMW 116i 2005
  • BMW 323i 1996
  • BMW 330xi 2004

В системе изменения фаз газораспределения (VANOS) с увеличением пробега начинаются проблемы — потеря мощности и крутящего момента, нестабильный холостой ход, низкая экономия топлива, ухудшение управляемости и характерный лязг.

Этот шум преобладает из-за избыточного износа между кулачковой шестерней и валом VANOS. Только в прошлом году BMW отозвала более 150 000 автомобилей из-за этих проблем.

Ранее мы писали о самых надежных подержанных BMW. Также публиковали рейтинг самых доступных по цене моделей купе BMW.

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