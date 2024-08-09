Новый кроссовер BMW X3 прибудет в Украину осенью - сколько будет стоить

BMW X3 G45. Фото: BMW

Высокий спрос на кроссоверы немецкого бренда в Украине стимулирует дилеров расширять модельную линейку BMW. Осенью должны начаться продажи нового X3 (G45), но цены и комплектации автомобилей объявлены уже сейчас.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Какие цены на BMW X3 G45

Самый доступный 208-сильный X3 20 xDrive будет стоить не менее 2 208 559 грн.

будет стоить не менее Дизельная версия X3 20d xDrive мощностью 197 л. оценена в 2 466 352 грн.

мощностью 197 л. оценена в Стоимость подзарядного X3 30e xDrive с 299-сильной гибридной установкой и возможностью преодолевать исключительно на электрической тяге 90 км будет стартовать с 2 964 841 грн.

с 299-сильной гибридной установкой и возможностью преодолевать исключительно на электрической тяге 90 км будет стартовать с Самый мощный BMW X3 M50 xDrive с рядной 3-л шестеркой мощностью 293 л.с. и 598 Нм крутящего момента, нагнетателем TwinPower Turbo и усиленным стартер-генератором стоит не менее 3 211 836 грн.

Немецкий производитель почти не предлагает автомобилей в пакетных комплектациях, поэтому окончательная цена зависит от количества дополнительных опций, выбранных покупателем индивидуально.

Где собирают BMW X3 G45

Фото: infocar.ua

Большинство версий кроссовера производит американский мегазавод BMW в Спартанбурге. Подзарядные гибриды собирают в Росслине, Южная Африка.

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