Як в Україні виросли продажі китайських авто — на які поломки скаржаться водії

Авто китайського виробництва. Фото: motor1.com

У порівнянні з першим кварталом минулого року, попит на китайські авто за три місяці 2024-го виріс на 75%. Що дозволило легковикам з Піднебесної охопити 18% українського ринку нових автомобілів.

Про це повідомив Укравтопром.

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Китайські автомобілі в Україні

В першому кварталі 2024 року українці купили близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. З них майже 3 тис. нових (зростання на 114%) та близько 1,2 тис. вживаних (+21%).

Таким чином автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків, а в сегменті машин з пробігом, які були вперше зареєстровані в Україні, — 2%. Причому 85% від усіх китайських легковиків становили електромобілі.

ТОП-5 моделей нових китайських авто

Volkswagen iD.4 — 750 одиниць; Honda eNS1 — 255 од.; BYD Song Plus — 227 од.; Nissan Ariya — 189 од.; Geely Atlas Pro — 164 од.

ТОП-5 моделей вживаних китайських авто

Volkswagen iD.4 — 350 од.; Nissan Ariya — 103 од.; Honda eNS1 — 99 од.; Toyota bZ4X — 70 од.; Volkswagen ID.6 — 48 од.

Найпоширеніші поломки китайських авто в Україні

Портал Avtosota з посиланням на експертів компанії Autolist перерахував найчастіші поломки китайських машин в Україні.

За низьких температур починаються збої в бортовій електроніці, перестають нормально працювати кисневі датчики та ABS.

Проблемними місцями є коробки передач та блоки їх управління, важелі рульового управління та сайлентблоки,

У кросовера Chery Tiggo часто підтікає радіатор охолодження двигуна, ремінь ГРМ відрізняється досить низьким ресурсом, а ступичні підшипники зношуються вже після 50 тис км пробігу.

На моделях марок JAC часто виходять з ладу варіатори.

У Changan перегрівається трансмісія.

На автомобілях Geely проблемна підвіска, ремонт якої буває потрібен після 20 тис. км пробігу.

У кросоверів Haval бувають поломки в системі турбокомпресора.

Раніше експерти назвали головні недоліки китайських авто в Україні у 2024 році. Також розповідали, що потрібно знати українцям перед купівлею китайських автомобілів.