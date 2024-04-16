Як в Україні виросли продажі китайських авто — на які поломки скаржаться водії

В Україні зріс попит на китайські авто — які найчастіші поломки в машинах з КНР
У порівнянні з першим кварталом минулого року, попит на китайські авто за три місяці 2024-го виріс на 75%. Що дозволило легковикам з Піднебесної охопити 18% українського ринку нових автомобілів.
Про це повідомив Укравтопром.
Китайські автомобілі в Україні
В першому кварталі 2024 року українці купили близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. З них майже 3 тис. нових (зростання на 114%) та близько 1,2 тис. вживаних (+21%).
Таким чином автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків, а в сегменті машин з пробігом, які були вперше зареєстровані в Україні, — 2%. Причому 85% від усіх китайських легковиків становили електромобілі.
ТОП-5 моделей нових китайських авто
- Volkswagen iD.4 — 750 одиниць;
- Honda eNS1 — 255 од.;
- BYD Song Plus — 227 од.;
- Nissan Ariya — 189 од.;
- Geely Atlas Pro — 164 од.
ТОП-5 моделей вживаних китайських авто
- Volkswagen iD.4 — 350 од.;
- Nissan Ariya — 103 од.;
- Honda eNS1 — 99 од.;
- Toyota bZ4X — 70 од.;
- Volkswagen ID.6 — 48 од.
Найпоширеніші поломки китайських авто в Україні
Портал Avtosota з посиланням на експертів компанії Autolist перерахував найчастіші поломки китайських машин в Україні.
- За низьких температур починаються збої в бортовій електроніці, перестають нормально працювати кисневі датчики та ABS.
- Проблемними місцями є коробки передач та блоки їх управління, важелі рульового управління та сайлентблоки,
- У кросовера Chery Tiggo часто підтікає радіатор охолодження двигуна, ремінь ГРМ відрізняється досить низьким ресурсом, а ступичні підшипники зношуються вже після 50 тис км пробігу.
- На моделях марок JAC часто виходять з ладу варіатори.
- У Changan перегрівається трансмісія.
- На автомобілях Geely проблемна підвіска, ремонт якої буває потрібен після 20 тис. км пробігу.
- У кросоверів Haval бувають поломки в системі турбокомпресора.
Раніше експерти назвали головні недоліки китайських авто в Україні у 2024 році. Також розповідали, що потрібно знати українцям перед купівлею китайських автомобілів.
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