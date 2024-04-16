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В Україні зріс попит на китайські авто — які найчастіші поломки в машинах з КНР

16 квітня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як в Україні виросли продажі китайських авто — на які поломки скаржаться водії
Авто китайського виробництва. Фото: motor1.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

У порівнянні з першим кварталом минулого року, попит на китайські авто за три місяці 2024-го виріс на 75%. Що дозволило легковикам з Піднебесної охопити 18% українського ринку нових автомобілів.

Про це повідомив Укравтопром.

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Китайські автомобілі в Україні

В першому кварталі 2024 року українці купили близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. З них майже 3 тис. нових (зростання на 114%) та близько 1,2 тис. вживаних (+21%).

Таким чином автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків, а в сегменті машин з пробігом, які були вперше зареєстровані в Україні, — 2%. Причому 85% від усіх китайських легковиків становили електромобілі.

ТОП-5 моделей нових китайських авто

  1. Volkswagen iD.4 — 750 одиниць;
  2. Honda eNS1 — 255 од.;
  3. BYD Song Plus — 227 од.;
  4. Nissan Ariya — 189 од.;
  5. Geely Atlas Pro — 164 од.

ТОП-5 моделей вживаних китайських авто

  1. Volkswagen iD.4 — 350 од.;
  2. Nissan Ariya — 103 од.;
  3. Honda eNS1 — 99 од.;
  4. Toyota bZ4X — 70 од.;
  5. Volkswagen ID.6 — 48 од.

Найпоширеніші поломки китайських авто в Україні

Портал Avtosota з посиланням на експертів компанії Autolist перерахував найчастіші поломки китайських машин в Україні.

  • За низьких температур починаються збої в бортовій електроніці, перестають нормально працювати кисневі датчики та ABS.
  • Проблемними місцями є коробки передач та блоки їх управління, важелі рульового управління та сайлентблоки,
  • У кросовера Chery Tiggo часто підтікає радіатор охолодження двигуна, ремінь ГРМ відрізняється досить низьким ресурсом, а ступичні підшипники зношуються вже після 50 тис км пробігу.
  • На моделях марок JAC часто виходять з ладу варіатори.
  • У Changan перегрівається трансмісія.
  • На автомобілях Geely проблемна підвіска, ремонт якої буває потрібен після 20 тис. км пробігу.
  • У кросоверів Haval бувають поломки в системі турбокомпресора.

Раніше експерти назвали головні недоліки китайських авто в Україні у 2024 році. Також розповідали, що потрібно знати українцям перед купівлею китайських автомобілів.

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