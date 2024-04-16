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В Украине вырос спрос на китайские автомобили — какие частые поломки в машинах из КНР

16 апреля 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как в Украине выросли продажи китайских авто — на какие поломки жалуются водители
Авто китайского производства. Фото: motor1.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

По сравнению с первым кварталом прошлого года, спрос на китайские автомобили за три месяца 2024-го вырос на 75%. Что позволило легковушкам из Поднебесной занять 18% украинского рынка новых автомобилей.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Китайские автомобили в Украине

В первом квартале 2024 года украинцы купили около 4,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Из них почти 3 тыс. новых (рост на 114%) и около 1,2 тыс. подержанных (+21%).

Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковых автомобилей, а в сегменте машин с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, — 2%. Причем 85% всех китайских легковушек составляли электромобили.

ТОП-5 моделей новых китайских авто

  1. Volkswagen iD.4 — 750 единиц;
  2. Honda eNS1 — 255 ед.;
  3. BYD Song Plus — 227 ед;
  4. Nissan Ariya — 189 ед.;
  5. Geely Atlas Pro — 164 ед.

ТОП-5 моделей подержанных китайских авто

  1. Volkswagen iD.4 — 350 ед.;
  2. Nissan Ariya — 103 ед.;
  3. Honda eNS1 — 99 ед.;
  4. Toyota bZ4X — 70 ед.;
  5. Volkswagen ID.6 — 48 ед.

Самые распространенные поломки китайских автомобилей в Украине

Портал Avtosota со ссылкой на экспертов компании Autolist перечислил самые частые поломки китайских машин в Украине.

  • При низких температурах начинаются сбои в бортовой электронике, перестают нормально работать кислородные датчики и ABS.
  • Проблемными местами являются коробки передач и блоки их управления, рычаги рулевого управления и сайлентблоки,
  • У кроссовера Chery Tiggo часто подтекает радиатор охлаждения двигателя, ремень ГРМ отличается достаточно низким ресурсом, а ступичные подшипники изнашиваются уже после 50 тыс. км пробега.
  • На моделях марок JAC часто выходят из строя вариаторы.
  • У Changan перегревается трансмиссия.
  • На автомобилях Geely проблемная подвеска, ремонт которой бывает необходим после 20 тыс. км пробега.
  • У кроссоверов Haval бывают поломки в системе турбокомпрессора.

Ранее эксперты назвали главные недостатки китайских автомобилей в Украине в 2024 году. Также рассказывали, что нужно знать украинцам перед покупкой китайских автомобилей.

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Украина
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електромобиль

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