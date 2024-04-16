Как в Украине выросли продажи китайских авто — на какие поломки жалуются водители

Авто китайского производства. Фото: motor1.com

По сравнению с первым кварталом прошлого года, спрос на китайские автомобили за три месяца 2024-го вырос на 75%. Что позволило легковушкам из Поднебесной занять 18% украинского рынка новых автомобилей.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Китайские автомобили в Украине

В первом квартале 2024 года украинцы купили около 4,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Из них почти 3 тыс. новых (рост на 114%) и около 1,2 тыс. подержанных (+21%).

Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковых автомобилей, а в сегменте машин с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, — 2%. Причем 85% всех китайских легковушек составляли электромобили.

ТОП-5 моделей новых китайских авто

Volkswagen iD.4 — 750 единиц; Honda eNS1 — 255 ед.; BYD Song Plus — 227 ед; Nissan Ariya — 189 ед.; Geely Atlas Pro — 164 ед.

ТОП-5 моделей подержанных китайских авто

Volkswagen iD.4 — 350 ед.; Nissan Ariya — 103 ед.; Honda eNS1 — 99 ед.; Toyota bZ4X — 70 ед.; Volkswagen ID.6 — 48 ед.

Самые распространенные поломки китайских автомобилей в Украине

Портал Avtosota со ссылкой на экспертов компании Autolist перечислил самые частые поломки китайских машин в Украине.

При низких температурах начинаются сбои в бортовой электронике, перестают нормально работать кислородные датчики и ABS.

Проблемными местами являются коробки передач и блоки их управления, рычаги рулевого управления и сайлентблоки,

У кроссовера Chery Tiggo часто подтекает радиатор охлаждения двигателя, ремень ГРМ отличается достаточно низким ресурсом, а ступичные подшипники изнашиваются уже после 50 тыс. км пробега.

На моделях марок JAC часто выходят из строя вариаторы.

У Changan перегревается трансмиссия.

На автомобилях Geely проблемная подвеска, ремонт которой бывает необходим после 20 тыс. км пробега.

У кроссоверов Haval бывают поломки в системе турбокомпрессора.

Ранее эксперты назвали главные недостатки китайских автомобилей в Украине в 2024 году. Также рассказывали, что нужно знать украинцам перед покупкой китайских автомобилей.