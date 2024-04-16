Как в Украине выросли продажи китайских авто — на какие поломки жалуются водители

В Украине вырос спрос на китайские автомобили — какие частые поломки в машинах из КНР
По сравнению с первым кварталом прошлого года, спрос на китайские автомобили за три месяца 2024-го вырос на 75%. Что позволило легковушкам из Поднебесной занять 18% украинского рынка новых автомобилей.
Об этом сообщил Укравтопром.
Китайские автомобили в Украине
В первом квартале 2024 года украинцы купили около 4,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Из них почти 3 тыс. новых (рост на 114%) и около 1,2 тыс. подержанных (+21%).
Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковых автомобилей, а в сегменте машин с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, — 2%. Причем 85% всех китайских легковушек составляли электромобили.
ТОП-5 моделей новых китайских авто
- Volkswagen iD.4 — 750 единиц;
- Honda eNS1 — 255 ед.;
- BYD Song Plus — 227 ед;
- Nissan Ariya — 189 ед.;
- Geely Atlas Pro — 164 ед.
ТОП-5 моделей подержанных китайских авто
- Volkswagen iD.4 — 350 ед.;
- Nissan Ariya — 103 ед.;
- Honda eNS1 — 99 ед.;
- Toyota bZ4X — 70 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 48 ед.
Самые распространенные поломки китайских автомобилей в Украине
Портал Avtosota со ссылкой на экспертов компании Autolist перечислил самые частые поломки китайских машин в Украине.
- При низких температурах начинаются сбои в бортовой электронике, перестают нормально работать кислородные датчики и ABS.
- Проблемными местами являются коробки передач и блоки их управления, рычаги рулевого управления и сайлентблоки,
- У кроссовера Chery Tiggo часто подтекает радиатор охлаждения двигателя, ремень ГРМ отличается достаточно низким ресурсом, а ступичные подшипники изнашиваются уже после 50 тыс. км пробега.
- На моделях марок JAC часто выходят из строя вариаторы.
- У Changan перегревается трансмиссия.
- На автомобилях Geely проблемная подвеска, ремонт которой бывает необходим после 20 тыс. км пробега.
- У кроссоверов Haval бывают поломки в системе турбокомпрессора.
Ранее эксперты назвали главные недостатки китайских автомобилей в Украине в 2024 году. Также рассказывали, что нужно знать украинцам перед покупкой китайских автомобилей.
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