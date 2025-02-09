Уряд змінив правила паркування автомобілів в Україні

Припарковані авто. Фото: УНІАН

Днями Кабінет Міністрів змінив "Правил паркування транспортних засобів" стосовно приватних стоянок в Україні. Відтепер оператори можуть самостійно встановлювати режим роботи своїх паркувальних майданчиків, що значно скорочує бюрократичні процедури.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

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Без узгодження

Згідно з новими правилами, оператори зобов’язані лише інформувати органи місцевого самоврядування про встановлений режим роботи своїх паркувальних майданчиків. Це означає, що не потрібно отримувати погодження на режим роботи, що було обов’язковим раніше. Таке рішення дозволить операторам швидше реагувати на зміни попиту на паркувальні послуги, адаптуючи графіки відповідно до потреб водіїв.

Покращення для водіїв

Зміни у правилах також сприятимуть гнучкішому управлінню паркувальними зонами. Завдяки спрощенню процедури, оператори зможуть швидше реагувати на зміни в завантаженості паркувальних майданчиків та впроваджувати нові послуги, що створить комфортніші умови для водіїв. Однак важливо, щоб оператори продовжували дотримуватись стандартів якості та забезпечували зручність користування своїми послугами.

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