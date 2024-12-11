Паркування в зимових умовах — як уникнути проблем зі снігом

Стоянка в снігу. Фото: globalnews.ca

Зимовий сезон приносить чимало викликів для водіїв, особливо коли потрібно поставити машину на стоянку. Паркування на засніжених вулицях може бути складнішим, ніж в інші пори року.

Ось кілька порад, які допоможуть безпечно та ефективно паркуватися в зимових умовах.

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Оцінити ситуацію

Перед паркуванням надзвичайно важливо оцінити стан дороги та навколишню територію. Переконатися, що не має небезпеки для автомобіля: глибокого снігу, заметів або льодових ділянок, які можуть стати причиною труднощів під час виїзду.

Вибрати правильне місце

Шукайте місця для паркування, які максимально захищені від сильних вітрів. Не паркуйтеся прямо біля краю дороги, щоб уникнути попадання у снігові замети, створені авто, що проїжджають. Уникайте паркування під деревами, позаяк великі гілки можуть обірватися під вагою снігу.

Використовувати ручник

При паркуванні взимку використовуйте ручне гальмо, щоб уберегти автомобіль від руху на слизькій поверхні. Якщо паркуєте на зворотному схилі, зверніть увагу на напрямок: поставте колеса до краю бордюру, щоб уникнути катання автомобіля.

Взяти підстилки

Якщо знаєте, що авто може потрапити у глибокий сніг, або місце паркування знаходиться на важкому ґрунті, використайте підстилки для коліс (картон або гумові килимки). Це допоможе уникнути застрягання.

Перевірка перед виїздом

Перед тим як залишити автомобіль на триваліший час, переконайтеся, що він зафіксований у безпечній позиції. Коли повернетеся, перед виїздом огляньте дорогу.

Обережність під час виїзду

При виїзді з місця паркування потрібно не забути переконатися, що є достатньо видимості. Поступово розганяйтеся; занадто різкий старт може призвести до ковзання.

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