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Як правильно паркувати авто взимку, коли багато снігу

11 грудня 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Паркування в зимових умовах — як уникнути проблем зі снігом
Стоянка в снігу. Фото: globalnews.ca
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Зимовий сезон приносить чимало викликів для водіїв, особливо коли потрібно поставити машину на стоянку. Паркування на засніжених вулицях може бути складнішим, ніж в інші пори року.

Ось кілька порад, які допоможуть безпечно та ефективно паркуватися в зимових умовах.

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  • Оцінити ситуацію

Перед паркуванням надзвичайно важливо оцінити стан дороги та навколишню територію. Переконатися, що не має небезпеки для автомобіля: глибокого снігу, заметів або льодових ділянок, які можуть стати причиною труднощів під час виїзду.

  • Вибрати правильне місце

Шукайте місця для паркування, які максимально захищені від сильних вітрів. Не паркуйтеся прямо біля краю дороги, щоб уникнути попадання у снігові замети, створені авто, що проїжджають. Уникайте паркування під деревами, позаяк великі гілки можуть обірватися під вагою снігу.

  • Використовувати ручник

При паркуванні взимку використовуйте ручне гальмо, щоб уберегти автомобіль від руху на слизькій поверхні. Якщо паркуєте на зворотному схилі, зверніть увагу на напрямок: поставте колеса до краю бордюру, щоб уникнути катання автомобіля.

  • Взяти підстилки

Якщо знаєте, що авто може потрапити у глибокий сніг, або місце паркування знаходиться на важкому ґрунті, використайте підстилки для коліс (картон або гумові килимки). Це допоможе уникнути застрягання.

  • Перевірка перед виїздом

Перед тим як залишити автомобіль на триваліший час, переконайтеся, що він зафіксований у безпечній позиції. Коли повернетеся, перед виїздом огляньте дорогу.

  • Обережність під час виїзду

При виїзді з місця паркування потрібно не забути переконатися, що є достатньо видимості. Поступово розганяйтеся; занадто різкий старт може призвести до ковзання.

Раніше ми писали, як взимку тримати фари автомобіля в абсолютній чистоті. Також експерт розповів, як виконати правильне паралельне паркування авто.

авто парковка сніг зима лайфхаки поради автомобіль

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