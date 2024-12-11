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Как правильно парковать авто зимой, когда много снега

11 декабря 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Парковка в зимних условиях — как избежать проблем со снегом
Стоянка в снегу. Фото: globalnews.ca
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Зимний сезон приносит немало вызовов для водителей, особенно когда нужно поставить машину на стоянку. Парковка на заснеженных улицах может быть сложнее, чем в другие времена года.

Вот несколько советов, которые помогут безопасно и эффективно парковаться в зимних условиях.

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  • Оценить ситуацию

Перед парковкой очень важно оценить состояние дороги и окружающую территорию. Убедиться, что нет опасности для автомобиля: глубокого снега, сугробов или ледовых участков, которые могут стать причиной трудностей при выезде.

  • Выбрать правильное место

Ищите парковочные места, которые максимально защищены от сильных ветров. Не паркуйтесь прямо у края дороги, чтобы избежать попадания в снежные заносы, созданные проезжающими авто. Избегайте парковки под деревьями, так как большие ветви могут оборваться под тяжестью снега.

  • Использовать ручник

При парковке зимой используйте ручной тормоз, чтобы уберечь автомобиль от движения на скользкой поверхности. Если паркуетесь на обратном склоне, обратите внимание на направление: поставьте колеса к краю бордюра во избежание катания автомобиля.

  • Взять подстилки

Если вы знаете, что автомобиль может попасть в глубокий снег, или место парковки находится на тяжелой почве, используйте подстилки для колес (картон или резиновые коврики). Это поможет избежать застревания.

  • Проверка перед выездом

Перед тем как оставить автомобиль на более длительное время, убедитесь, что он зафиксирован в безопасной позиции. Когда вернетесь, перед выездом осмотрите дорогу.

  • Осторожность при выезде

При выезде с места парковки нужно не забыть убедиться, что есть достаточно видимости. Постепенно разгоняйтесь; слишком резкий старт может привести к скольжению.

Ранее мы писали, как зимой содержать фары автомобиля в абсолютной чистоте. Также эксперт рассказал, как выполнить правильную параллельную парковку авто.

авто парковка снег зима лайфхаки советы автомобиль

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