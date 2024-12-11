Парковка в зимних условиях — как избежать проблем со снегом

Как правильно парковать авто зимой, когда много снега
Зимний сезон приносит немало вызовов для водителей, особенно когда нужно поставить машину на стоянку. Парковка на заснеженных улицах может быть сложнее, чем в другие времена года.
Вот несколько советов, которые помогут безопасно и эффективно парковаться в зимних условиях.
- Оценить ситуацию
Перед парковкой очень важно оценить состояние дороги и окружающую территорию. Убедиться, что нет опасности для автомобиля: глубокого снега, сугробов или ледовых участков, которые могут стать причиной трудностей при выезде.
- Выбрать правильное место
Ищите парковочные места, которые максимально защищены от сильных ветров. Не паркуйтесь прямо у края дороги, чтобы избежать попадания в снежные заносы, созданные проезжающими авто. Избегайте парковки под деревьями, так как большие ветви могут оборваться под тяжестью снега.
- Использовать ручник
При парковке зимой используйте ручной тормоз, чтобы уберечь автомобиль от движения на скользкой поверхности. Если паркуетесь на обратном склоне, обратите внимание на направление: поставьте колеса к краю бордюра во избежание катания автомобиля.
- Взять подстилки
Если вы знаете, что автомобиль может попасть в глубокий снег, или место парковки находится на тяжелой почве, используйте подстилки для колес (картон или резиновые коврики). Это поможет избежать застревания.
- Проверка перед выездом
Перед тем как оставить автомобиль на более длительное время, убедитесь, что он зафиксирован в безопасной позиции. Когда вернетесь, перед выездом осмотрите дорогу.
- Осторожность при выезде
При выезде с места парковки нужно не забыть убедиться, что есть достаточно видимости. Постепенно разгоняйтесь; слишком резкий старт может привести к скольжению.
Ранее мы писали, как зимой содержать фары автомобиля в абсолютной чистоте. Также эксперт рассказал, как выполнить правильную параллельную парковку авто.
Читайте Новини.LIVE!