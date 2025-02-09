Правительство изменило правила парковки автомобилей в Украине

Припаркованные авто. Фото: УНИАН

На днях Кабинет Министров изменил "Правила парковки транспортных средств" в отношении частных стоянок в Украине. Отныне операторы могут самостоятельно устанавливать режим работы своих парковочных площадок, что значительно сокращает бюрократические процедуры.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Читайте также:

Без согласования

Согласно новым правилам, операторы обязаны лишь информировать органы местного самоуправления об установленном режиме работы своих парковочных площадок. Это означает, что не нужно получать согласование на режим работы, что было обязательным ранее. Такое решение позволит операторам быстрее реагировать на изменения спроса на парковочные услуги, адаптируя графики в соответствии с потребностями водителей.

Улучшения для водителей

Изменения в правилах также будут способствовать более гибкому управлению парковочными зонами. Благодаря упрощению процедуры, операторы смогут быстрее реагировать на изменения в загруженности парковочных площадок и внедрять новые услуги, что создаст более комфортные условия для водителей. Однако важно, чтобы операторы продолжали придерживаться стандартов качества и обеспечивали удобство пользования своими услугами.

Ранее мы писали, как правильно парковать авто зимой. Также эксперт рассказал, как выполнить правильную параллельную парковку авто.