В Україні зʼявився новий світлофор з двома червоними сигналами

Світлофор з подвійним червоним сигналом. Фото: kyivcity.gov.ua

На Михайлівській площі в Києві запрацював перший світлофор нового зразка з додатковим червоним сигналом. Пристрій обладнаний світловим контуром на секції, що регулює поворот праворуч. Впровадження нових стандартів спрямоване на підвищення безпеки руху в столиці.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Kyiv City.

Новий стандарт

Додаткова секція світлофора тепер має зелену стрілку та червоне коло. Коли горить стрілка, маневр авто дозволений, а поява червоного контуру означає повну заборону руху. Таке рішення унеможливлює помилки через втому або погану видимість.

Раніше водії могли не помітити вимкнену секцію, що призводило до небезпечних ситуацій. Чіткий сигнал інформує про заборону в будь-який час доби. Це нововведення відповідає вимогам оновленого стандарту ДСТУ 4092:2024.

Зміна зеленого та червоного сигналів на новому світлофорі. Колаж: Новини.LIVE

Безпека руху

Світлофори з червоним колом з’являтимуться на вулицях поступово. Комунальні служби замінюватимуть старе обладнання після закінчення терміну його експлуатації. Це дозволить учасникам руху плавно звикнути до змін.

Головною метою модернізації є суттєве зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод для водіїв автомобілів. Сучасне регулювання робить міську інфраструктуру безпечнішою.