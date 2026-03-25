Головна Авто В Україні зʼявився новий світлофор з двома червоними сигналами

В Україні зʼявився новий світлофор з двома червоними сигналами

Дата публікації: 25 березня 2026 10:04
В Україні зʼявився новий світлофор з двома червоними сигналами
Світлофор з подвійним червоним сигналом. Фото: kyivcity.gov.ua

На Михайлівській площі в Києві запрацював перший світлофор нового зразка з додатковим червоним сигналом. Пристрій обладнаний світловим контуром на секції, що регулює поворот праворуч. Впровадження нових стандартів спрямоване на підвищення безпеки руху в столиці.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Kyiv City.

Читайте також:

Новий стандарт

Додаткова секція світлофора тепер має зелену стрілку та червоне коло. Коли горить стрілка, маневр авто дозволений, а поява червоного контуру означає повну заборону руху. Таке рішення унеможливлює помилки через втому або погану видимість.

Раніше водії могли не помітити вимкнену секцію, що призводило до небезпечних ситуацій. Чіткий сигнал інформує про заборону в будь-який час доби. Це нововведення відповідає вимогам оновленого стандарту ДСТУ 4092:2024.

На додатковій секції з зеленою стрілкою з’явилось червоне коло
Зміна зеленого та червоного сигналів на новому світлофорі. Колаж: Новини.LIVE

Також читайте:

Що означає додатковий синій сигнал світлофора

Коли в Україні не штрафують за проїзд на червоний сигнал світлофора

Безпека руху

Світлофори з червоним колом з’являтимуться на вулицях поступово. Комунальні служби замінюватимуть старе обладнання після закінчення терміну його експлуатації. Це дозволить учасникам руху плавно звикнути до змін.

Головною метою модернізації є суттєве зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод для водіїв автомобілів. Сучасне регулювання робить міську інфраструктуру безпечнішою.

ДТП авто автомобіль водії безпека світлофор
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
