В Украине появился новый светофор с двумя красными сигналами

В Украине появился новый светофор с двумя красными сигналами

Дата публикации 25 марта 2026 10:04
Светофор с двойным красным сигналом. Фото: kyivcity.gov.ua

На Михайловской площади в Киеве заработал первый светофор нового образца с дополнительным красным сигналом. Устройство оборудовано световым контуром на секции, регулирующим поворот направо. Внедрение новых стандартов направлено на повышение безопасности движения в столице.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Kyiv City.

Читайте также:

Новый стандарт

Дополнительная секция светофора теперь имеет зеленую стрелку и красный круг. Когда горит стрелка, маневр авто разрешен, а появление красного контура означает полный запрет движения. Такое решение делает невозможным ошибки из-за усталости или плохой видимости.

Ранее водители могли не заметить выключенную секцию, что приводило к опасным ситуациям. Четкий сигнал информирует о запрете в любое время суток. Это нововведение соответствует требованиям обновленного стандарта ДСТУ 4092:2024.

На додатковій секції з зеленою стрілкою з’явилось червоне коло
Изменение зеленого и красного сигналов на новом светофоре. Коллаж: Новини.LIVE

Также читайте:

Что означает дополнительный синий сигнал светофора

Когда в Украине не штрафуют за проезд на красный сигнал светофора

Безопасность движения

Светофоры с красным кругом будут появляться на улицах постепенно. Коммунальные службы будут заменять старое оборудование после окончания срока его эксплуатации. Это позволит участникам движения плавно привыкнуть к изменениям.

Главной целью модернизации является существенное уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий для водителей автомобилей. Современное регулирование делает городскую инфраструктуру более безопасной.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
