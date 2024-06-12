Новий кросовер SsangYong Torres в Україні: ціни та комплектація

SsangYong Torres. Фото: autoexpress.co.uk

Дилери корейської компанії KG Mobility оголосили про початок продажів нової моделі SsangYong Torres. За габаритами новинка переважає більшість популярних на українському ринку кросоверів — Toyota RAV4, Subaru Forester та Nissan X-Trail.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Довжина корейського кросовера становить 4705 мм, колісна база — 2680 мм.

Авто отримало великий 703-літровий багажник. Якщо скласти задні крісла, то об'єм багажного відділення збільшується до 1662 л.

Усі варіанти моделі оснащені світлодіодною оптикою, 18-дюймовими колесами з шинами 235/55 та заводським тонуванням вікон на дверцятах.

Салон

Авто пропонує просторий 5-місний салон з цифровим кокпітом, 2-зонним клімат-контролем, підігрівом усіх посадкових місць та вентиляцією передніх крісел, оббитих шкірою, розважальною системою з підтримкою додатків Apple CarPlay / Android Auto.

Фото: selectcarleasing.co.uk

Силова установка

Єдиний варіант — 1,5-літровий турбо з безпосереднім впорскуванням пального потужністю 163 к.с., який працює з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач Aisin. Є вибір між приводами: переднім або постійним повним з можливістю блокування муфти.

Ціни

Передньопривідний Torres — 1 535 960 грн.

Повнопривідний Torres — 1 616 800 грн.

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