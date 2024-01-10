SsangYong повернувся в Україну: корейці представили бюджетні пікапи

Українським автолюбителям компанія KG Mobility добре відома за позашляховиками SsangYong. Фото: kg-mobility.com

Українські дилери корейської компанії KG Mobility (нова назва виробника відомих позашляховиків SsangYong) оголосили ціни двох недорогих пікапів Musso та Musso Grand. Машини спираються на міцну раму з елементом прогнозованого поглинання енергії зіткнення та незалежною 2-важільною підвіскою попереду.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Обидві моделі мають систему повного приводу Part time 4WD з можливістю підключення передньої осі за допомогою перемикача-шайби та блокуванням міжосьового диференціала, що забезпечує високу прохідність на нестабільному покритті та бездоріжжі.

Довжина вантажного відсіку пікапів дозволяє з запасом розміщувати на платформі стандартну євро-палету.

Особливості KG Mobility Musso

Довжина: 5100 мм, колісна база: 3100 мм, кліренс: 215 мм.

Трансмісія: 6-ступенева МКПП.

Довжина вантажного відсіку: 1,3 м.

Особливості KG Mobility Musso Grand

Довжина: 5400 мм, колісна база: 3200 мм, кліренс: 220 мм.

Трансмісія: 6-ступенева АКПП.

Довжина вантажного відсіку: 1,61 м.

12,3-дюймовий щиток приладів.

Двозонний клімат-контроль.

Передній і задній парктроніки.

Шкіряне оздоблення салону.

Підігрів та вентиляцією передніх крісел.

Фото: kg-mobility.com

Ціни на пікапи KG Mobility

Musso — 181 к.с. з МКПП та повним приводом — 1 374 450 грн;

— 181 к.с. з МКПП та повним приводом — Musso Grand — 187 к.с. з АКПП, повним приводом та багатшим оздобленням — 1 709 400 грн.

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