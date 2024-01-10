SsangYong повернувся в Україну: корейці представили бюджетні пікапи

В Україні почалися продажі бюджетних корейських пікапів KG Mobility — які ціни
Українські дилери корейської компанії KG Mobility (нова назва виробника відомих позашляховиків SsangYong) оголосили ціни двох недорогих пікапів Musso та Musso Grand. Машини спираються на міцну раму з елементом прогнозованого поглинання енергії зіткнення та незалежною 2-важільною підвіскою попереду.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Пікапи отримали потужні дизельні двигуни e-XDi об’ємом 2,2 літра потужністю 181 к.с. або 187 к.с.
Обидві моделі мають систему повного приводу Part time 4WD з можливістю підключення передньої осі за допомогою перемикача-шайби та блокуванням міжосьового диференціала, що забезпечує високу прохідність на нестабільному покритті та бездоріжжі.
Довжина вантажного відсіку пікапів дозволяє з запасом розміщувати на платформі стандартну євро-палету.
Особливості KG Mobility Musso
- Довжина: 5100 мм, колісна база: 3100 мм, кліренс: 215 мм.
- Трансмісія: 6-ступенева МКПП.
- Довжина вантажного відсіку: 1,3 м.
Особливості KG Mobility Musso Grand
- Довжина: 5400 мм, колісна база: 3200 мм, кліренс: 220 мм.
- Трансмісія: 6-ступенева АКПП.
- Довжина вантажного відсіку: 1,61 м.
- 12,3-дюймовий щиток приладів.
- Двозонний клімат-контроль.
- Передній і задній парктроніки.
- Шкіряне оздоблення салону.
- Підігрів та вентиляцією передніх крісел.
Ціни на пікапи KG Mobility
- Musso — 181 к.с. з МКПП та повним приводом — 1 374 450 грн;
- Musso Grand — 187 к.с. з АКПП, повним приводом та багатшим оздобленням — 1 709 400 грн.
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