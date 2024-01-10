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В Україні почалися продажі бюджетних корейських пікапів KG Mobility — які ціни

10 січня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
SsangYong повернувся в Україну: корейці представили бюджетні пікапи
Українським автолюбителям компанія KG Mobility добре відома за позашляховиками SsangYong. Фото: kg-mobility.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Українські дилери корейської компанії KG Mobility (нова назва виробника відомих позашляховиків SsangYong) оголосили ціни двох недорогих пікапів Musso та Musso Grand. Машини спираються на міцну раму з елементом прогнозованого поглинання енергії зіткнення та незалежною 2-важільною підвіскою попереду.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Обидві моделі мають систему повного приводу Part time 4WD з можливістю підключення передньої осі за допомогою перемикача-шайби та блокуванням міжосьового диференціала, що забезпечує високу прохідність на нестабільному покритті та бездоріжжі.

Довжина вантажного відсіку пікапів дозволяє з запасом розміщувати на платформі стандартну євро-палету.

Особливості KG Mobility Musso

  • Довжина: 5100 мм, колісна база: 3100 мм, кліренс: 215 мм.
  • Трансмісія: 6-ступенева МКПП.
  • Довжина вантажного відсіку: 1,3 м.

Особливості KG Mobility Musso Grand

  • Довжина: 5400 мм, колісна база: 3200 мм, кліренс: 220 мм.
  • Трансмісія: 6-ступенева АКПП.
  • Довжина вантажного відсіку: 1,61 м.
  • 12,3-дюймовий щиток приладів.
  • Двозонний клімат-контроль.
  • Передній і задній парктроніки.
  • Шкіряне оздоблення салону.
  • Підігрів та вентиляцією передніх крісел.
Фото: kg-mobility.com

Ціни на пікапи KG Mobility

  • Musso — 181 к.с. з МКПП та повним приводом — 1 374 450 грн;
  • Musso Grand — 187 к.с. з АКПП, повним приводом та багатшим оздобленням — 1 709 400 грн.

Раніше ми публікували рейтинг вживаних пікапів в Україні у 2023 році. Також повідомлялося, що Great Wall випустить здоровенний 6-колесний пікап Shanhai Poer 6×6.

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