SsangYong вернулся в Украину: корейцы представили бюджетные пикапы

В Украине начались продажи бюджетных корейских пикапов KG Mobility — сколько стоят
Украинские дилеры корейской компании KG Mobility (новое название изготовителя известных внедорожников SsangYong) огласили цены двух недорогих пикапов Musso и Musso Grand. Машины опираются на прочную раму с элементом прогнозируемого поглощения энергии соприкосновения и независимой 2-рычажной подвеской впереди.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Пикапы получили мощные дизельные двигатели e-XDi объемом 2,2 литра мощностью 181 л. или 187 л.с.
Обе модели имеют систему полного привода Part time 4WD с возможностью подключения передней оси с помощью переключателя-шайбы и блокировкой межосевого дифференциала, что обеспечивает высокую проходимость на нестабильном покрытии и бездорожье.
Длина грузового отсека пикапов позволяет с запасом размещать на платформе стандартную европаллету.
Особенности KG Mobility Musso
- Длина: 5100 мм, колесная база: 3100 мм, клиренс: 215 мм.
- Трансмиссия: 6-ступенчатая МКПП.
- Длина грузового отсека: 1,3м.
Особенности KG Mobility Musso Grand
- Длина: 5400 мм, колесная база: 3200 мм, клиренс: 220 мм.
- Трансмиссия: 6-ступенчатая АКПП.
- Длина грузового отсека: 1,61м.
- 12,3-дюймовый приборный щиток.
- Двухзонный климат-контроль.
- Передний и задний парктроник.
- Кожаная отделка салона.
- Подогрев и вентиляция передних кресел.
Цены на пикапы KG Mobility
- Musso — 181 л.с. с МКПП и полным приводом — 1 374 450 грн;
- Musso Grand — 187 л.с. с АКПП, полным приводом и более богатой отделкой — 1 709 400 грн.
Ранее мы публиковали рейтинг подержанных пикапов в Украине в 2023 году. Также сообщалось, что Great Wall выпустит большой 6-колесный пикап Shanhai Poer 6×6.
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