SsangYong вернулся в Украину: корейцы представили бюджетные пикапы

Украинским автолюбителям компания KG Mobility хорошо известна по внедорожникам SsangYong. Фото: kg-mobility.com

Украинские дилеры корейской компании KG Mobility (новое название изготовителя известных внедорожников SsangYong) огласили цены двух недорогих пикапов Musso и Musso Grand. Машины опираются на прочную раму с элементом прогнозируемого поглощения энергии соприкосновения и независимой 2-рычажной подвеской впереди.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Обе модели имеют систему полного привода Part time 4WD с возможностью подключения передней оси с помощью переключателя-шайбы и блокировкой межосевого дифференциала, что обеспечивает высокую проходимость на нестабильном покрытии и бездорожье.

Длина грузового отсека пикапов позволяет с запасом размещать на платформе стандартную европаллету.

Особенности KG Mobility Musso

Длина: 5100 мм, колесная база: 3100 мм, клиренс: 215 мм.

Трансмиссия: 6-ступенчатая МКПП.

Длина грузового отсека: 1,3м.

Особенности KG Mobility Musso Grand

Длина: 5400 мм, колесная база: 3200 мм, клиренс: 220 мм.

Трансмиссия: 6-ступенчатая АКПП.

Длина грузового отсека: 1,61м.

12,3-дюймовый приборный щиток.

Двухзонный климат-контроль.

Передний и задний парктроник.

Кожаная отделка салона.

Подогрев и вентиляция передних кресел.

Фото: kg-mobility.com

Цены на пикапы KG Mobility

Musso — 181 л.с. с МКПП и полным приводом — 1 374 450 грн;

— 181 л.с. с МКПП и полным приводом — Musso Grand — 187 л.с. с АКПП, полным приводом и более богатой отделкой — 1 709 400 грн.

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