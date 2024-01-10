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В Украине начались продажи бюджетных корейских пикапов KG Mobility — сколько стоят

10 января 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
SsangYong вернулся в Украину: корейцы представили бюджетные пикапы
Украинским автолюбителям компания KG Mobility хорошо известна по внедорожникам SsangYong. Фото: kg-mobility.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Украинские дилеры корейской компании KG Mobility (новое название изготовителя известных внедорожников SsangYong) огласили цены двух недорогих пикапов Musso и Musso Grand. Машины опираются на прочную раму с элементом прогнозируемого поглощения энергии соприкосновения и независимой 2-рычажной подвеской впереди.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Пикапы получили мощные дизельные двигатели e-XDi объемом 2,2 литра мощностью 181 л. или 187 л.с.

Обе модели имеют систему полного привода Part time 4WD с возможностью подключения передней оси с помощью переключателя-шайбы и блокировкой межосевого дифференциала, что обеспечивает высокую проходимость на нестабильном покрытии и бездорожье.

Длина грузового отсека пикапов позволяет с запасом размещать на платформе стандартную европаллету.

Особенности KG Mobility Musso

  • Длина: 5100 мм, колесная база: 3100 мм, клиренс: 215 мм.
  • Трансмиссия: 6-ступенчатая МКПП.
  • Длина грузового отсека: 1,3м.

Особенности KG Mobility Musso Grand

  • Длина: 5400 мм, колесная база: 3200 мм, клиренс: 220 мм.
  • Трансмиссия: 6-ступенчатая АКПП.
  • Длина грузового отсека: 1,61м.
  • 12,3-дюймовый приборный щиток.
  • Двухзонный климат-контроль.
  • Передний и задний парктроник.
  • Кожаная отделка салона.
  • Подогрев и вентиляция передних кресел.
Фото: kg-mobility.com

Цены на пикапы KG Mobility

  • Musso — 181 л.с. с МКПП и полным приводом — 1 374 450 грн;
  • Musso Grand — 187 л.с. с АКПП, полным приводом и более богатой отделкой — 1 709 400 грн.

Ранее мы публиковали рейтинг подержанных пикапов в Украине в 2023 году. Также сообщалось, что Great Wall выпустит большой 6-колесный пикап Shanhai Poer 6×6.

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