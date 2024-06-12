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В Украине стартовали продажи кроссовера SsangYong Torres — комплектация и цены

12 июня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Новый кроссовер SsangYong Torres в Украине: цены и комплектация
SsangYong Torres. Фото: autoexpress.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Дилеры корейской компании KG Mobility объявили о начале продаж новой модели SsangYong Torres. По габаритам новинка преобладает большинство популярных на украинском рынке кроссоверов — Toyota RAV4, Subaru Forester и Nissan X-Trail.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Длина корейского кроссовера составляет 4705 мм, колесная база — 2680 мм.

Автомобиль получил большой 703-литровый багажник. Если сложить задние кресла, то объем багажного отделения увеличивается до 1662 л.

Все варианты модели оснащены светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесами с шинами 235/55 и заводской тонировкой окон на дверцах.

Салон

Авто предлагает просторный 5-местный салон с цифровым кокпитом, 2-зонным климат-контролем, подогревом всех посадочных мест и вентиляцией передних кресел, обитых кожей, развлекательной системой с поддержкой приложений Apple CarPlay/Android Auto.

 

В Украине стартовали продажи кроссовера SsangYong Torres — комплектация и цены - фото 1
Фото: selectcarleasing.co.uk

Силовая установка

Единственный вариант — 1,5-литровый турбо с непосредственным впрыском топлива мощностью 163 л.с., работающий с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Есть выбор между приводами: передним или постоянным полным с возможностью блокировки муфты.

Цены

  • Переднеприводный Torres — 1 535 960 грн.
  • Полноприводный Torres — 1 616 800 грн.

Ранее мы писали, почему кроссовер никогда не заменит внедорожник и наоборот. Также рассказывали о лучших электрических кроссоверах 2024 года.

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