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В Україні стартують продажі Opel Vivaro — комплектація та ціни

19 липня 2024 21:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Новий Opel Vivaro вже в Україні — комплектація і ціни
Opel Vivaro. Фото: Stellantis
Святослав Мотюженко - Редактор

Стало відомо, які ціни та комплектації матимуть в українських автосалонах нові Opel Vivaro. Середньорозмірний фургон, побудований на корпоративній платформі групи Stellantis EMP2, отримав оновлення восени 2023 року.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Дизайн та інтер'єр

Новий Vivaro отримав фірмове оформлення передньої частини Opel Vizor, яке поєднує фари та чорну вставку між ними зі зміненим переднім бампером, який має розширені захисні накладки.

В інтер’єрі з’явилася цифрова 10-дюймова панель приладів та сучасна мультимедійна система з сенсорним 10-дюймовим дисплеєм та бездротовим підключенням Android Auto / Apple CarPlay.

Автомобіль оснащений:

  • фронтальними подушками безпеки;
  • пакетом "погані дороги" з захистом двигуна;
  • круїз-контролем з обмежувачем швидкості та датчиком втоми водія;
  • центральним замком;
  • бортовим комп’ютером;
  • кондиціонером;
  • електроприводом склопідіймачів на передніх дверцятах;
  • датчиками світла й дощу;
  • зовнішніми дзеркалами заднього огляду з електроприводом та обігрівом.

 

В Україні стартують продажі Opel Vivaro — комплектація та ціни - фото 1
Фото: DailyRevs.com

Силова установка

Для всієї лінійки Vivaro в Україні пропонують турбодизель 2.0 BlueHDi з 6-ступеневою механічною коробкою передач потужністю 145 к.с. Така комбінація забезпечує помірний рівень споживання пального — 7,4-8,1 л на 100 км у змішаному циклі.

Розміри фургона

  • Стандартний Vivaro L2 має довжину 4,98 м, корисний об’єм до 5,8 м куб. та можливість перевозити вантажі довжиною до 3,6 м.
  • Збільшений Vivaro L3 досягає 5,33 м, вантажний відсік має до 6,6 м куб. та вміщує 4-метрові довгоміри.
  • Вантажно-пасажирський Vivaro Crew Cab з просторим 6-місним салоном обладнаний сидіннями для пасажирів та тонованими вікнами другого ряду. Він постачається з довшим кузовом L3, тому позаду крісел можна вмістити 4-5,5 м куб. вантажу або предмети завдовжки 2,37 м.

Ціни на Opel Vivaro

  • Vivaro L2 — 1 289 400 грн.
  • Vivaro L3 — від 1 334 200 грн.
  • Vivaro Crew Cab — від 1 637 400 грн.

Раніше в Україні розпочалися продажі підзарядного гібрида Honda CR-V та кросовера SsangYong Torres.

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