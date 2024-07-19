Новий Opel Vivaro вже в Україні — комплектація і ціни

В Україні стартують продажі Opel Vivaro — комплектація та ціни
Стало відомо, які ціни та комплектації матимуть в українських автосалонах нові Opel Vivaro. Середньорозмірний фургон, побудований на корпоративній платформі групи Stellantis EMP2, отримав оновлення восени 2023 року.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Дизайн та інтер'єр
Новий Vivaro отримав фірмове оформлення передньої частини Opel Vizor, яке поєднує фари та чорну вставку між ними зі зміненим переднім бампером, який має розширені захисні накладки.
В інтер’єрі з’явилася цифрова 10-дюймова панель приладів та сучасна мультимедійна система з сенсорним 10-дюймовим дисплеєм та бездротовим підключенням Android Auto / Apple CarPlay.
Автомобіль оснащений:
- фронтальними подушками безпеки;
- пакетом "погані дороги" з захистом двигуна;
- круїз-контролем з обмежувачем швидкості та датчиком втоми водія;
- центральним замком;
- бортовим комп’ютером;
- кондиціонером;
- електроприводом склопідіймачів на передніх дверцятах;
- датчиками світла й дощу;
- зовнішніми дзеркалами заднього огляду з електроприводом та обігрівом.
Силова установка
Для всієї лінійки Vivaro в Україні пропонують турбодизель 2.0 BlueHDi з 6-ступеневою механічною коробкою передач потужністю 145 к.с. Така комбінація забезпечує помірний рівень споживання пального — 7,4-8,1 л на 100 км у змішаному циклі.
Розміри фургона
- Стандартний Vivaro L2 має довжину 4,98 м, корисний об’єм до 5,8 м куб. та можливість перевозити вантажі довжиною до 3,6 м.
- Збільшений Vivaro L3 досягає 5,33 м, вантажний відсік має до 6,6 м куб. та вміщує 4-метрові довгоміри.
- Вантажно-пасажирський Vivaro Crew Cab з просторим 6-місним салоном обладнаний сидіннями для пасажирів та тонованими вікнами другого ряду. Він постачається з довшим кузовом L3, тому позаду крісел можна вмістити 4-5,5 м куб. вантажу або предмети завдовжки 2,37 м.
Ціни на Opel Vivaro
- Vivaro L2 — 1 289 400 грн.
- Vivaro L3 — від 1 334 200 грн.
- Vivaro Crew Cab — від 1 637 400 грн.
Раніше в Україні розпочалися продажі підзарядного гібрида Honda CR-V та кросовера SsangYong Torres.
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