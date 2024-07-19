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В Украине стартуют продажи Opel Vivaro — комплектация и цены

19 июля 2024 21:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Новый Opel Vivaro уже в Украине — комплектация и цены
Opel Vivaro. Фото: Stellantis
Святослав Мотюженко - Редактор

Стало известно, какие цены и комплектации будут иметь в украинских автосалонах новые Opel Vivaro. Среднеразмерный фургон, построенный на корпоративной платформе группы Stellantis EMP2, получил обновление осенью 2023 года.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Дизайн и интерьер

Новый Vivaro получил фирменное оформление передней части Opel Vizor, сочетающее фары и черную вставку между ними с измененным передним бампером, имеющим расширенные защитные накладки.

В интерьере появилась цифровая 10-дюймовая приборная панель и современная мультимедийная система с сенсорным 10-дюймовым дисплеем и беспроводным подключением Android Auto / Apple CarPlay.

Автомобиль оснащен:

  • фронтальными подушками безопасности;
  • пакетом "плохие дороги" с защитой двигателя;
  • круиз-контролем с ограничителем скорости и датчиком усталости водителя;
  • центральным замком;
  • бортовым компьютером;
  • кондиционером;
  • электроприводом стеклоподъемников на передней дверце;
  • датчиками света и дождя;
  • наружными зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом.

 

В Украине стартуют продажи Opel Vivaro — комплектация и цены - фото 1
Фото: DailyRevs.com

Силовая установка

Для всей линейки Vivaro в Украине предлагается турбодизель 2.0 BlueHDi с 6-ступенчатой механической коробкой передач мощностью 145 л.с. Такая комбинация обеспечивает умеренный уровень потребления горючего — 7,4-8,1 л на 100 км в смешанном цикле.

Размеры фургона

  • Стандартный Vivaro L2 имеет длину 4,98 м, полезный объем до 5,8 м куб. и возможность перевозки грузов длиной до 3,6 м.
  • Увеличенный Vivaro L3 достигает 5,33 м, грузовой отсек имеет до 6,6 м куб. и вмещает 4-метровые длинномеры.
  • Грузо-пассажирский Vivaro Crew Cab с просторным 6-местным салоном оборудован сиденьями для пассажиров и тонированными окнами второго ряда. Он поставляется с более длинным кузовом L3, поэтому позади кресел можно вместить 4-5,5 м куб. груза или предметы длиной 2,37м.

Цены на Opel Vivaro

  • Vivaro L2 — 1 289 400 грн.
  • Vivaro L3 — от 1 334 200 грн.
  • Vivaro Crew Cab — от 1 637 400 грн.

Ранее в Украине начались продажи подзарядного гибрида Honda CR-V и кроссовера SsangYong Torres.

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