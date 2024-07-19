Новый Opel Vivaro уже в Украине — комплектация и цены

Opel Vivaro. Фото: Stellantis

Стало известно, какие цены и комплектации будут иметь в украинских автосалонах новые Opel Vivaro. Среднеразмерный фургон, построенный на корпоративной платформе группы Stellantis EMP2, получил обновление осенью 2023 года.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Дизайн и интерьер

Новый Vivaro получил фирменное оформление передней части Opel Vizor, сочетающее фары и черную вставку между ними с измененным передним бампером, имеющим расширенные защитные накладки.

В интерьере появилась цифровая 10-дюймовая приборная панель и современная мультимедийная система с сенсорным 10-дюймовым дисплеем и беспроводным подключением Android Auto / Apple CarPlay.

Автомобиль оснащен:

фронтальными подушками безопасности;

пакетом "плохие дороги" с защитой двигателя;

круиз-контролем с ограничителем скорости и датчиком усталости водителя;

центральным замком;

бортовым компьютером;

кондиционером;

электроприводом стеклоподъемников на передней дверце;

датчиками света и дождя;

наружными зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом.

Фото: DailyRevs.com

Силовая установка

Для всей линейки Vivaro в Украине предлагается турбодизель 2.0 BlueHDi с 6-ступенчатой механической коробкой передач мощностью 145 л.с. Такая комбинация обеспечивает умеренный уровень потребления горючего — 7,4-8,1 л на 100 км в смешанном цикле.

Размеры фургона

Стандартный Vivaro L2 имеет длину 4,98 м, полезный объем до 5,8 м куб. и возможность перевозки грузов длиной до 3,6 м.

Vivaro L2 имеет длину 4,98 м, полезный объем до 5,8 м куб. и возможность перевозки грузов длиной до 3,6 м. Увеличенный Vivaro L3 достигает 5,33 м, грузовой отсек имеет до 6,6 м куб. и вмещает 4-метровые длинномеры.

Vivaro L3 достигает 5,33 м, грузовой отсек имеет до 6,6 м куб. и вмещает 4-метровые длинномеры. Грузо-пассажирский Vivaro Crew Cab с просторным 6-местным салоном оборудован сиденьями для пассажиров и тонированными окнами второго ряда. Он поставляется с более длинным кузовом L3, поэтому позади кресел можно вместить 4-5,5 м куб. груза или предметы длиной 2,37м.

Цены на Opel Vivaro

Vivaro L2 — 1 289 400 грн.

Vivaro L3 — от 1 334 200 грн.

Vivaro Crew Cab — от 1 637 400 грн.

Ранее в Украине начались продажи подзарядного гибрида Honda CR-V и кроссовера SsangYong Torres.