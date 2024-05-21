Opel Combo в Украине: сколько стоит семейный автомобиль в зависимости от комплектации

Opel Combo. Фото: opel.ua

Все комплектации нового семейного минивэна Opel Combo в Украине получили цифровую приборную панель, увеличенный 10-дюймовый центральный сенсорный дисплей и новые материалы отделки интерьера. Также авто имеет изменения в дизайне кузова — плоские фары совмещены сплошной черной вставкой.

Об этом сообщил официальный сайт Opel.

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Типы кузова

Стандартный кузов L1 длиной 4,41м.

Увеличенный кузов L2 длиной 4,76м.

Салон Opel Combo L2 из 5-местного легко превращается в 7-местный с двумя дополнительными сиденьями третьего ряда.

Фото: opel.ua

Силовые агрегаты

Турбодизель 1.5 BlueHDi 100 S&S (100 л.с. с крутящим моментом 250 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКПП.

Турбодизель 1.5 BlueHDi 130 S&S (130 л.с. с 300 Нм) в паре с 8-ступенчатой АКПП.

Комплектации

Opel Combo Edition получил электронную систему стабилизации, круиз-контроль с ограничителем скорости, фронтальные подушки безопасности, штатную защиту двигателя, электрический усилитель руля, кондиционер, электрические стеклоподъемники, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровую панель приборов, галогеновые фары с функцией автоматического включения и др.

Opel Combo Edition+ добавляет светодиодные матричные фары, ассистент дальнего света, боковые подушки безопасности переднего ряда, камеру заднего вида, задние датчики парковки, сидения водителя повышенного комфорта с подлокотником и поясничной поддержкой, сиденья переднего пассажира повышенного комфорта с подлокотником и откидной спинкой, цветную10-дюймовую панель приборов и др.

Фото: opel.ua

Электромобиль Opel Combo Electric

Электрический минивэн оснащен электромотором 100 кВт (136 л.с. с 270 Нм) с аккумулятором 54 кВт-ч. Запас хода — до 330 км. Минивэн предлагается только в комплектации Edition+ и кузовом L2.

Цены на Opel Combo

L1 Edition 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 — от 936 300 грн;

L2 Edition 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 — от 985 600 грн;

L1 Edition+ 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 — от 1 013 400 грн;

L2 Edition+ 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 — от 1 066 300 грн;

L1 Edition+ 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 — от 1 186 100 грн;

L2 Edition+ 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 — от 1 247 500 грн;

Electric L2 Edition+ 100/136 54kWh — от 1 386 000 грн.

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