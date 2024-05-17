Jeep Avenger 2024: сколько стоит в Украине в зависимости от комплектации

Jeep Avenger Electric. Фото: arenaev.com

В украинских автосалонах новый Jeep Avenger появится уже в начале лета. Компактный кроссовер предлагают с самозарядной гибридной установкой или с электродвигателем.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Размеры

Кроссовер имеет длину 4,08 м, ширину 1,81 м и высоту 1,54 м. Компактные размеры позволяют легко передвигаться по городу и парковаться в условиях ограниченного пространства мегаполиса.

Колесная база 2,56 м обеспечит достаточный запас пространства в салоне. Объем багажного отсека — 380 л у гибрида, 355 л — у электромобиля.

Силовая установка

Бензоэлектрическая силовая установка версии e-Hybrid построена на основе 1,2-литрового бензинового турбодвигателя производительностью 100 л.с. и 205 Нм, которому будет помогать электрический двигатель (29 л.с. и 55 Нм). Коробка передач — робот с двойным сцеплением e-DCS6. Автомобиль имеет небольшую батарею, которая позволит выполнять маневры на низкой скорости или преодолевать небольшое расстояние с выключенным ДВС.

Jeep Avenger Electric более мощный. Электрический двигатель 156 л.с (260 Нм) ускоряет автомобиль до 100 км/ч за 9 секунд. Мотор питает батарея 54 кВт-ч. Запас хода 385–400 км.

Фото: arenaev.com

Комплектации

Базовая версия Altitude имеет адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения об изменении полосы движения, распознавание дорожных знаков, автоматический климат-контроль, датчики парковки, подогрев передних сидений и нижней части ветрового стекла, 10,25-дюймовый приборный щиток и 10,25-дюймовый сенсорный экран развлекательной системы, светодиодные фары, 17-дюймовые колесные диски.

Топовый вариант Summit дополнительно получил датчики слепых зон в зеркалах, функцию удерживания в центре полосы движения, систему бесключевого доступа, электропривод крышки багажника с сенсорным открытием, камеру заднего обзора, тонированные задние окна и стекло багажника, адаптивный дальний свет, 18-дюймовые колеса.

Цены

Jeep Avenger Altitude — 999 600 грн.

Jeep Avenger Summit — от 1 104 100 грн.

Jeep Avenger Electric Altitude — 1 248 800 грн.

Jeep Avenger Electric Summit — 1 311 100 грн.

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