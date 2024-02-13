В США Jeep на скорости проехал точно сквозь прицеп и ударил грузовик — видео, подробности

Повторить такое второй раз невозможно. Фото: carscoops.com

Американская юная девушка-водитель Jeep Cherokee из Массачусетса на скорости проскочила сквозь трейлер, принадлежащий компании по озеленению. Полагаем, она не смогла повторить такой трюк, даже если бы попробовала снова.

Об этом сообщил Cars Coops.

Читайте также:

Событие произошло в Линнфилде, штат Массачусетс, и похоже на случай один на миллион — состоялся проезд через прицеп с коробками.

Что случилось

Видео, происшедшего в декабре инцидента, снято домашней камерой наблюдения. В центре кадра находится трейлер компании по озеленению, припаркованный перед домом.

Грузовик и прицеп остановлены на обочине, но из-за узости улицы они все равно занимают значительную ее часть. Благодаря предупреждающему водителя конусу другие транспортные средства могут безопасно проезжать мимо них.

Впрочем, через несколько секунд в кадре появляется Jeep Cherokee, который влетает точно в заднюю часть прицепа. Скорость движения такова, что автомобиль пробивает переднюю часть прицепа и въезжает в заднюю часть грузовика.

Подробности инцидента

На странице Facebook "Boston's Wicked North Shore" сообщается, что водитель получила лишь незначительные травмы. Судя по тому, что она даже не пыталась затормозить, во время предшествовавшей аварии девушка отвлеклась.

Ранее Tesla Cybertruck оконфузился на снежном сугробе. А в Киеве на элитное авто прицепили оленьи рога.