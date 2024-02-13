Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Водитель на Jeep умудрилась проскочить на скорости через трейлер (Видео) arrow

Водитель на Jeep умудрилась проскочить на скорости через трейлер (Видео)

13 февраля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
В США Jeep на скорости проехал точно сквозь прицеп и ударил грузовик — видео, подробности
Повторить такое второй раз невозможно. Фото: carscoops.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Американская юная девушка-водитель Jeep Cherokee из Массачусетса на скорости проскочила сквозь трейлер, принадлежащий компании по озеленению. Полагаем, она не смогла повторить такой трюк, даже если бы попробовала снова.

Об этом сообщил Cars Coops.

Читайте также:

Событие произошло в Линнфилде, штат Массачусетс, и похоже на случай один на миллион — состоялся проезд через прицеп с коробками.

Что случилось

Видео, происшедшего в декабре инцидента, снято домашней камерой наблюдения. В центре кадра находится трейлер компании по озеленению, припаркованный перед домом.

Грузовик и прицеп остановлены на обочине, но из-за узости улицы они все равно занимают значительную ее часть. Благодаря предупреждающему водителя конусу другие транспортные средства могут безопасно проезжать мимо них.

Впрочем, через несколько секунд в кадре появляется Jeep Cherokee, который влетает точно в заднюю часть прицепа. Скорость движения такова, что автомобиль пробивает переднюю часть прицепа и въезжает в заднюю часть грузовика.

Подробности инцидента

На странице Facebook "Boston's Wicked North Shore" сообщается, что водитель получила лишь незначительные травмы. Судя по тому, что она даже не пыталась затормозить, во время предшествовавшей аварии девушка отвлеклась.

Ранее Tesla Cybertruck оконфузился на снежном сугробе. А в Киеве на элитное авто прицепили оленьи рога.

США
авто
курьез
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме