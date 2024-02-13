В США Jeep на швидкості проїхав точно крізь причеп та вдарив вантажівку — відео, подробиці

Повторити таке вдруге неможливо. Фото: carscoops.com

Американська юна дівчина-водійка Jeep Cherokee з Массачусетсу на швидкості проскочила крізь трейлер, який належить компанії з озеленення. Гадаємо, вона не змогла повторити такий трюк, навіть якби спробувала знову.

Про це повідомив Cars Coops.

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Подія сталася в Ліннфілді, штат Массачусетс, й схожа на випадок один на мільйон — відбувся проїзд через причіп з коробками.

Що трапилося

Відео події, яка відбулася в грудні, знято домашньою камерою спостереження. У центрі кадру знаходиться трейлер компанії з озеленення, який припаркований перед будинком.

Вантажівка й причіп зупинені на узбіччі, але через вузькість вулиці вони все одно займають значну її частину. Завдяки конусу, який попереджає водіїв, інші транспортні засоби можуть безпечно проїжджати повз них.

Втім, за кілька секунд у кадрі з'являється Jeep Cherokee, який влітає точно в задню частину причепа. Швидкість руху така, що автомобіль пробиває передню частину причепа і в'їжджає в задню частину вантажівки.

Подробиці інциденту

На сторінці Facebook "Boston’s Wicked North Shore" повідомляється, що водійка отримала лише незначні травми. Судячи з того, що вона навіть не намагалася загальмувати, під час що передував аварії, дівчина відволіклася.

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