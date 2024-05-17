Jeep Avenger 2024: скільки коштує в Україні залежно від комплектації

Jeep Avenger Electric. Фото: arenaev.com

В українських автосалонах новий Jeep Avenger з'явиться вже на початку літа. Компактний кросовер пропонуватимуть з самозарядною гібридною установкою або з електродвигуном.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Розміри

Кросовер має довжину 4,08 м, ширину 1,81 м та висоту 1,54 м. Компактні розміри дозволяють автомобілю легко пересуватися містом та паркуватися в умовах обмеженого простору мегаполіса.

Колісна база 2,56 м забезпечить достатній запас простору в салоні. Об’єм багажного відсіку — 380 л у гібрида, 355 л — в електромобіля.

Силова установка

Бензоелектрична силова установка версії e-Hybrid побудована на основі 1,2-літрового бензинового турбодвигуна продуктивністю 100 к.с. і 205 Нм, якому допомагатиме електричний двигун (29 к.с. і 55 Нм). Коробка передач — робот з подвійним зчепленням e-DCS6. Авто матиме невеличку батарею, яка дозволить виконувати маневри на низькій швидкості або долати невелику відстань з вимкненим ДВЗ.

Jeep Avenger Electric потужніший. Електричний двигун 156 к.с (260 Нм) прискорює авто до 100 км/год за 9 секунд. Мотор живить батарея 54 кВт-год. Запас ходу 385-400 км.

Фото: arenaev.com

Комплектації

Базова версія Altitude має адаптивний круїз-контроль, систему попередження про зміну смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичний клімат-контроль, датчики паркування, підігрів передніх сидінь та нижньої частини вітрового скла, 10,25-дюймовий щиток приладів та 10,25-дюймовий сенсорний екран розважальної системи, світлодіодні фари, 17-дюймові колісні диски тощо.

Топовий варіант Summit додатково отримав датчики сліпих зон у дзеркалах, функцію утримування в центрі смуги руху, систему безключового доступну, електропривод кришки багажника з сенсорним відкриттям, камеру заднього огляду, тоновані задні вікна та скло багажника, адаптивне дальнє світло, 18-дюймові колеса тощо.

Ціни

Jeep Avenger Altitude — 999 600 грн.

Jeep Avenger Summit — від 1 104 100 грн.

Jeep Avenger Electric Altitude — 1 248 800 грн.

Jeep Avenger Electric Summit — 1 311 100 грн.

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