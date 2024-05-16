Skoda Octavia 2024: сколько стоит в Украине в зависимости от комплектации

В Украине начнутся продажи Skoda Octavia 2024 — комплектация и цены
Обновленная Skoda Octavia в 2024 году в скором времени будет продаваться в Украине. Популярная модель доступна в кузовах универсал и лифтбек.
Об этом сообщил официальный сайт Skoda в Украине.
Модель получила новую переднюю часть с измененными фарами. А в интерьере появился 13-дюймовый тачскрин.
Силовые установки
В Украине будут доступны модификации модели мощностью 150 л.с. с бензиновыми турбомоторами 1,4 л или 1,5 л. Также предлагается 2-литровый турбодизель.
Двигатели будут работать с 6-ступенчатой МКПП, 8-ступенчатой АКПП или 7-ступенчатым роботом DSG.
Комплектации
- Базовый вариант Essence будет иметь диодные фары, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парктроник.
- Версия Selection дополнительно получила камеру, подогрев кресел и лобовое стекло.
- Топовая комплектация Sportline отличается матричными фарами, подогревом руля, цифровой приборной панелью и отделкой салона искусственной кожей.
Цены
- Essence — от 1 070 969 грн.
- Selection — от 1 170 764 грн.
- Sportline — от 1 450 270 грн.
Ранее мы писали, что после успеха в Европе нового поколения лифтбека Skoda Superb на рынок вышла версия авто в кузове универсал. Также сообщалось, что в Украине доступна обновленная Skoda Scala.
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