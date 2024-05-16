Skoda Octavia 2024: сколько стоит в Украине в зависимости от комплектации

Skoda Octavia 2024. Фото: skoda-auto.ua

Обновленная Skoda Octavia в 2024 году в скором времени будет продаваться в Украине. Популярная модель доступна в кузовах универсал и лифтбек.

Об этом сообщил официальный сайт Skoda в Украине.

Читайте также:

Модель получила новую переднюю часть с измененными фарами. А в интерьере появился 13-дюймовый тачскрин.

Силовые установки

В Украине будут доступны модификации модели мощностью 150 л.с. с бензиновыми турбомоторами 1,4 л или 1,5 л. Также предлагается 2-литровый турбодизель.

Двигатели будут работать с 6-ступенчатой МКПП, 8-ступенчатой АКПП или 7-ступенчатым роботом DSG.

Комплектации

Базовый вариант Essence будет иметь диодные фары, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парктроник.

будет иметь диодные фары, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парктроник. Версия Selection дополнительно получила камеру, подогрев кресел и лобовое стекло.

дополнительно получила камеру, подогрев кресел и лобовое стекло. Топовая комплектация Sportline отличается матричными фарами, подогревом руля, цифровой приборной панелью и отделкой салона искусственной кожей.

Фото: skoda-auto.ua

Цены

Essence — от 1 070 969 грн.

— от Selection — от 1 170 764 грн.

— от Sportline — от 1 450 270 грн.

Ранее мы писали, что после успеха в Европе нового поколения лифтбека Skoda Superb на рынок вышла версия авто в кузове универсал. Также сообщалось, что в Украине доступна обновленная Skoda Scala.