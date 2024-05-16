Skoda Octavia 2024: скільки коштує в Україні залежно від комплектації

Skoda Octavia 2024. Фото: skoda-auto.ua

Оновлена Skoda Octavia 2024 року незабаром продаватиметься в Україні. Популярна модель буде доступна в кузовах універсал та ліфтбек.

Про це повідомив офіційний сайт Skoda в Україні.

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Силові установки

В Україні будуть доступні модифікації моделі потужністю 150 к.с. з бензиновими турбомоторами 1,4 л або 1,5 л. Також пропонується 2-літровий турбодизель.

Двигуни працюватимуть зі 6-ступінчастою МКПП, 8-ступінчастою АКПП або 7-ступінчастим роботом DSG.

Комплектації

Базовий варіант Essence матиме діодні фари, датчики дощу та світла, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік.

матиме діодні фари, датчики дощу та світла, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік. Версія Selection додатково отримала камеру, підігрів крісел та лобового скла.

додатково отримала камеру, підігрів крісел та лобового скла. Топова комплектація Sportline відрізняється матричними фарами, підігрівом керма, цифровою панеллю приладів та оздобленням салону штучною шкірою.

Фото: skoda-auto.ua

Ціни

Essence — від 1 070 969 грн.

— від Selection — від 1 170 764 грн.

— від Sportline — від 1 450 270 грн.

Раніше ми писали, що після успіху в Європі нового покоління ліфтбека Skoda Superb, на ринок вийшла версія авто в кузові універсал. Також повідомляли, що в Україні доступна оновлена Skoda Scala.