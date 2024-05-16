Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В Україні розпочнуться продажі Skoda Octavia 2024 — комплектація та ціни arrow

В Україні розпочнуться продажі Skoda Octavia 2024 — комплектація та ціни

16 травня 2024 19:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Skoda Octavia 2024: скільки коштує в Україні залежно від комплектації
Skoda Octavia 2024. Фото: skoda-auto.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Оновлена Skoda Octavia 2024 року незабаром продаватиметься в Україні. Популярна модель буде доступна в кузовах універсал та ліфтбек.

Про це повідомив офіційний сайт Skoda в Україні.

Читайте також:

Модель отримала нову передньою частину зі зміненими фарами. А в інтер'єрі з'явився 13-дюймовий тачскрін.

Силові установки

В Україні будуть доступні модифікації моделі потужністю 150 к.с. з бензиновими турбомоторами 1,4 л або 1,5 л. Також пропонується 2-літровий турбодизель.

Двигуни працюватимуть зі 6-ступінчастою МКПП, 8-ступінчастою АКПП або 7-ступінчастим роботом DSG.

Комплектації

  • Базовий варіант Essence матиме діодні фари, датчики дощу та світла, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік.
  • Версія Selection додатково отримала камеру, підігрів крісел та лобового скла.
  • Топова комплектація Sportline відрізняється матричними фарами, підігрівом керма, цифровою панеллю приладів та оздобленням салону штучною шкірою.

 

В Україні розпочнуться продажі Skoda Octavia 2024 — комплектація та ціни - фото 1
Фото: skoda-auto.ua

Ціни

  • Essence — від 1 070 969 грн.
  • Selection — від 1 170 764 грн.
  • Sportline — від 1 450 270 грн.

Раніше ми писали, що після успіху в Європі нового покоління ліфтбека Skoda Superb, на ринок вийшла версія авто в кузові універсал. Також повідомляли, що в Україні доступна оновлена Skoda Scala.

Чехія
авто
технології
ціни
автомобіль
продаж авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

16 травня 2024
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ