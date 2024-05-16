Skoda Octavia 2024: скільки коштує в Україні залежно від комплектації

В Україні розпочнуться продажі Skoda Octavia 2024 — комплектація та ціни
Оновлена Skoda Octavia 2024 року незабаром продаватиметься в Україні. Популярна модель буде доступна в кузовах універсал та ліфтбек.
Про це повідомив офіційний сайт Skoda в Україні.
Модель отримала нову передньою частину зі зміненими фарами. А в інтер'єрі з'явився 13-дюймовий тачскрін.
Силові установки
В Україні будуть доступні модифікації моделі потужністю 150 к.с. з бензиновими турбомоторами 1,4 л або 1,5 л. Також пропонується 2-літровий турбодизель.
Двигуни працюватимуть зі 6-ступінчастою МКПП, 8-ступінчастою АКПП або 7-ступінчастим роботом DSG.
Комплектації
- Базовий варіант Essence матиме діодні фари, датчики дощу та світла, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік.
- Версія Selection додатково отримала камеру, підігрів крісел та лобового скла.
- Топова комплектація Sportline відрізняється матричними фарами, підігрівом керма, цифровою панеллю приладів та оздобленням салону штучною шкірою.
Ціни
- Essence — від 1 070 969 грн.
- Selection — від 1 170 764 грн.
- Sportline — від 1 450 270 грн.
Раніше ми писали, що після успіху в Європі нового покоління ліфтбека Skoda Superb, на ринок вийшла версія авто в кузові універсал. Також повідомляли, що в Україні доступна оновлена Skoda Scala.
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