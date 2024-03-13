Скільки коштує Skoda Scala в Україні після рестайлінгу — покращення та ціни

Skoda Scala після рестайлінгу. Фото: topgear.com

Нещодавно компактний хетчбек Skoda Scala пережив плановий рестайлінг з метою додати автомобілю популярності. Вже відомі ціни на найдоступніший та топовий варіанти моделі в Україні.

Про це написав AUTO.RIA.

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Дизайн

Авто отримало нову фальшрадіаторну решітку та бампери. Фари автомобіля отримали свіже начиння, а дорожчі варіанти комплектуються матричною оптикою з можливістю затемнення окремих сегментів.

Салон

Навіть у найдоступніших версіях Scala пропонується 8-дюймова панель управління. За доплату її можна замінити на 10,25-дюймовий дисплей, а заразом і збільшити сенсорний екран мультимедійної системи до 9,2 дюйма. В салоні з'явились швидкісні порти USB Type-C та подовжився перелік електронних помічників.

Фото: infocar.ua

Двигуни

В Україні Scala продаватиметься з 1-літровим TSI на 115 к.с. та 1,5-літровою турбочетвіркою 150 к.с. Версій з механічною коробкою передач для нашого ринку не передбачено — пропонується 7-ступенева роботизована DSG.

Ціни

Найдоступніший хетчбек з літровим двигуном у комплектації Essence — від 869 852 грн.

Топовий 150-сильний хетчбек у комплектації Selection — від 1 035 875 грн.

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