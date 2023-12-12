ТОП-3 нових сімейних хетчбеків за ціною до 900 тис. грн в Україні

Сьогодні асортимент нових машин з типом кузова хетчбек в Україні найширший. Фото: autoexpress.co.uk

Як сімейний автомобіль хетчбек сьогодні є оптимальним варіантом за ціною та функціоналом. Таке авто чудово підійде тим, хто не має специфічних запитів щодо можливостей своєї майбутньої машини.

Про це написав РБК-Україна

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Плюси хетчбеків

Найнижча серед усіх пасажирських кузовів ціна;

компактність;

доступність кузовних деталей на випадок ремонту;

найширша гама силових агрегатів.

Мінуси хетчбеків

Невеликий багажник;

аромати багажника в салоні;

тривалий прогрів салону взимку;

повільне охолодження салону влітку.

1. Hyundai i30

Фото: whichcar.com.au

Ціна: від 719 600 грн.

Має лише один варіант 1,5 л бензинового двигуна (110 к.с.). Але є два варіанти трансмісії МКПП та АКПП, обидві 6-ступінчасті. Авто отримало величезний набір систем пасивної та активної безпеки.

2. Kia Ceed

Фото: rrg-group.com

Ціна: від 756 000 грн.

Авто з досить просторим салоном. В Україні доступний лише 1,6 л двигун (128 к.с.) з класичним гідромеханічним АКПП. Гарантія на авто триває 7 років.

3. Citroen C4

Фото: velonity.com

Ціна: від 856 800 грн.

Цей хетчбек має збільшений до 21 см кліренс. Всі двигуни з турбінами, 1,2 л 3-циліндрові на 100 та 130 к.с., або 1,5 л 4-циліндровый дизель також на 130 к. с. Останній доступний лише у парі з японським гідромеханічним 8-ступінчастим АКПП. Також є комплектація з суто електричним приводом.

Раніше ми писали про нові автомобілі за ціною до 15 тис. та до 20 тис. доларів, які можна купити в Україні.