ТОП-3 нових сімейних хетчбеків за ціною до 900 тис. грн в Україні
Як сімейний автомобіль хетчбек сьогодні є оптимальним варіантом за ціною та функціоналом. Таке авто чудово підійде тим, хто не має специфічних запитів щодо можливостей своєї майбутньої машини.
Про це написав РБК-Україна
Плюси хетчбеків
- Найнижча серед усіх пасажирських кузовів ціна;
- компактність;
- доступність кузовних деталей на випадок ремонту;
- найширша гама силових агрегатів.
Мінуси хетчбеків
- Невеликий багажник;
- аромати багажника в салоні;
- тривалий прогрів салону взимку;
- повільне охолодження салону влітку.
1. Hyundai i30
Ціна: від 719 600 грн.
Має лише один варіант 1,5 л бензинового двигуна (110 к.с.). Але є два варіанти трансмісії МКПП та АКПП, обидві 6-ступінчасті. Авто отримало величезний набір систем пасивної та активної безпеки.
2. Kia Ceed
Ціна: від 756 000 грн.
Авто з досить просторим салоном. В Україні доступний лише 1,6 л двигун (128 к.с.) з класичним гідромеханічним АКПП. Гарантія на авто триває 7 років.
3. Citroen C4
Ціна: від 856 800 грн.
Цей хетчбек має збільшений до 21 см кліренс. Всі двигуни з турбінами, 1,2 л 3-циліндрові на 100 та 130 к.с., або 1,5 л 4-циліндровый дизель також на 130 к. с. Останній доступний лише у парі з японським гідромеханічним 8-ступінчастим АКПП. Також є комплектація з суто електричним приводом.
Раніше ми писали про нові автомобілі за ціною до 15 тис. та до 20 тис. доларів, які можна купити в Україні.
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