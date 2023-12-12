ТОП-3 новых семейных хэтчбеков по цене до 900 тыс. грн в Украине
Как семейный автомобиль, хэтчбек сегодня является оптимальным вариантом по цене и функционалу. Такой автомобиль прекрасно подойдет тем, кто не имеет специфических запросов относительно возможностей своей будущей машины.
Об этом написал РБК-Украина
Плюсы хэтчбеков
- Самая низкая среди всех пассажирских кузовов цена;
- компактность;
- доступность кузовных деталей на случай ремонта;
- широчайшая гамма силовых агрегатов.
Минусы хэтчбеков
- Небольшой багажник;
- ароматы багажника в салоне;
- длительный прогрев салона зимой;
- медленное охлаждение салона летом.
1. Hyundai i30
Цена: от 719 600 грн.
Имеет всего один вариант 1,5 л бензинового двигателя (110 л.с.). Но есть два варианта трансмиссии МКПП и АКПП, обе 6-ступенчатые. Автомобиль получил огромный набор систем пассивной и активной безопасности.
2. Kia Ceed
Цена: от 756 000 грн.
Автомобиль с достаточно просторным салоном. В Украине доступен всего 1,6 л двигатель (128 л.с.) с классическим гидромеханическим АКПП. Гарантия на авто продолжается 7 лет.
3. Citroen C4
Цена: от 856 800 грн.
Этот хэтчбек имеет увеличенный до 21 см клиренс. Все двигатели с турбинами, 1,2 л 3-цилиндровые на 100 и 130 л.с., или 1,5 л 4-цилиндровый дизель также на 130 л.с. Последний доступен только в паре с японским гидромеханическим 8-ступенчатым АКПП. Также есть комплектация с чисто электрическим приводом.
Ранее мы писали о новых автомобилях по цене до 15 тыс. и до 20 тыс. долларов, которые можно купить в Украине.
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