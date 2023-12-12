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ТОП-3 новых семейных хэтчбеков по цене до 900 тыс. грн в Украине

12 декабря 2023 17:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-3 новых семейных хэтчбеков по цене до 900 тыс. грн.
Сегодня ассортимент новых машин с типом кузова хэтчбек в Украине самый широкий. Фото: autoexpress.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Как семейный автомобиль, хэтчбек сегодня является оптимальным вариантом по цене и функционалу. Такой автомобиль прекрасно подойдет тем, кто не имеет специфических запросов относительно возможностей своей будущей машины.

Об этом написал РБК-Украина

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Плюсы хэтчбеков

  • Самая низкая среди всех пассажирских кузовов цена;
  • компактность;
  • доступность кузовных деталей на случай ремонта;
  • широчайшая гамма силовых агрегатов.

Минусы хэтчбеков

  • Небольшой багажник;
  • ароматы багажника в салоне;
  • длительный прогрев салона зимой;
  • медленное охлаждение салона летом.

1. Hyundai i30

Фото: whichcar.com.au

Цена: от 719 600 грн.

Имеет всего один вариант 1,5 л бензинового двигателя (110 л.с.). Но есть два варианта трансмиссии МКПП и АКПП, обе 6-ступенчатые. Автомобиль получил огромный набор систем пассивной и активной безопасности.

2. Kia Ceed

Фото: rrg-group.com

Цена: от 756 000 грн.

Автомобиль с достаточно просторным салоном. В Украине доступен всего 1,6 л двигатель (128 л.с.) с классическим гидромеханическим АКПП. Гарантия на авто продолжается 7 лет.

3. Citroen C4

Фото: velonity.com

Цена: от 856 800 грн.

Этот хэтчбек имеет увеличенный до 21 см клиренс. Все двигатели с турбинами, 1,2 л 3-цилиндровые на 100 и 130 л.с., или 1,5 л 4-цилиндровый дизель также на 130 л.с. Последний доступен только в паре с японским гидромеханическим 8-ступенчатым АКПП. Также есть комплектация с чисто электрическим приводом.

Ранее мы писали о новых автомобилях по цене до 15 тыс. и до 20 тыс. долларов, которые можно купить в Украине.

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