Skoda Superb Combi універсал: варіанти комплектацій та ціни на нове авто

Superb нового покоління увійшов в історію як останній флагман Skoda в епоху двигунів внутрішнього згоряння. Фото: Skoda

Після успіху в Європі нового покоління ліфтбека Skoda Superb, на ринок вийшла версія авто в кузові універсал. Два варіанти двигунів — бензиновий та дизельний — мають потужність по 150 к.с.

Про це написав MMR.

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Базова комплектація Selection

17-дюймові колісні диски;

датчики світла та дощу;

3-зонний клімат-контроль;

інформаційно-розважальна система з 10-дюймовим екраном;

обігрів передніх сидінь;

система паркування з передніми й задніми датчиками;

камера заднього виду;

комплекс подушок безпеки, зокрема передні, колінні бічні та шторкоподібні.

Топова комплектація Laurin & Klement

18-дюймові колісні диски;

матричні світлодіодні фари;

ексклюзивний шкіряний салон;

передні сидіння з обігрівом, вентиляцією та масажем;

інформаційно-розважальна система з 13-дюймовим екраном.

Фото: Skoda

Ціни на новий Skoda Superb Combi

комплектація Selection — від 46 2000 євро;

комплектація Laurin & Klement — 54 700 євро.

Раніше ми писали про нові автомобілі за ціною до 15 тис. та до 20 тис. доларів, які можна купити в Україні.