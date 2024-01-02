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Вийшов новий Skoda Superb Combi універсал — комплектація та ціни

2 січня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Skoda Superb Combi універсал: варіанти комплектацій та ціни на нове авто
Superb нового покоління увійшов в історію як останній флагман Skoda в епоху двигунів внутрішнього згоряння. Фото: Skoda
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Після успіху в Європі нового покоління ліфтбека Skoda Superb, на ринок вийшла версія авто в кузові універсал. Два варіанти двигунів — бензиновий та дизельний — мають потужність по 150 к.с.

Про це написав MMR.

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Базова комплектація Selection

  • 17-дюймові колісні диски;
  • датчики світла та дощу;
  • 3-зонний клімат-контроль;
  • інформаційно-розважальна система з 10-дюймовим екраном;
  • обігрів передніх сидінь;
  • система паркування з передніми й задніми датчиками;
  • камера заднього виду;
  • комплекс подушок безпеки, зокрема передні, колінні бічні та шторкоподібні.

Топова комплектація Laurin & Klement

  • 18-дюймові колісні диски;
  • матричні світлодіодні фари;
  • ексклюзивний шкіряний салон;
  • передні сидіння з обігрівом, вентиляцією та масажем;
  • інформаційно-розважальна система з 13-дюймовим екраном.
Фото: Skoda

Ціни на новий Skoda Superb Combi

  • комплектація Selection — від 46 2000 євро;
  • комплектація Laurin & Klement — 54 700 євро.

Раніше ми писали про нові автомобілі за ціною до 15 тис. та до 20 тис. доларів, які можна купити в Україні.

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