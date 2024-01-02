Skoda Superb Combi універсал: варіанти комплектацій та ціни на нове авто

Вийшов новий Skoda Superb Combi універсал — комплектація та ціни
2 січня 2024 19:50
Superb нового покоління увійшов в історію як останній флагман Skoda в епоху двигунів внутрішнього згоряння. Фото: Skoda
Після успіху в Європі нового покоління ліфтбека Skoda Superb, на ринок вийшла версія авто в кузові універсал. Два варіанти двигунів — бензиновий та дизельний — мають потужність по 150 к.с.
Про це написав MMR.
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Базова комплектація Selection
- 17-дюймові колісні диски;
- датчики світла та дощу;
- 3-зонний клімат-контроль;
- інформаційно-розважальна система з 10-дюймовим екраном;
- обігрів передніх сидінь;
- система паркування з передніми й задніми датчиками;
- камера заднього виду;
- комплекс подушок безпеки, зокрема передні, колінні бічні та шторкоподібні.
Топова комплектація Laurin & Klement
- 18-дюймові колісні диски;
- матричні світлодіодні фари;
- ексклюзивний шкіряний салон;
- передні сидіння з обігрівом, вентиляцією та масажем;
- інформаційно-розважальна система з 13-дюймовим екраном.
Ціни на новий Skoda Superb Combi
- комплектація Selection — від 46 2000 євро;
- комплектація Laurin & Klement — 54 700 євро.
Раніше ми писали про нові автомобілі за ціною до 15 тис. та до 20 тис. доларів, які можна купити в Україні.
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