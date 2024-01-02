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Вышел новый Skoda Superb Combi универсал — комплектация и цены

2 января 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Skoda Superb Combi универсал: варианты комплектаций и цены на новое авто
Superb нового поколения вошел в историю как последний флагман Skoda в эпоху двигателей внутреннего сгорания. Фото: Skoda
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

После успеха в Европе нового поколения лифтбека Skoda Superb, на рынок вышла версия авто в кузове универсал. Два варианта двигателей — бензиновый и дизельный — имеют мощность по 150 л.с.

Об этом написал MMR.

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Базовая комплектация Selection

  • 17-дюймовые колесные диски;
  • датчики света и дождя;
  • 3-зонный климат-контроль;
  • информационно развлекательная система с 10-дюймовым экраном;
  • обогрев передних сидений;
  • система парковки с передними и задними датчиками;
  • камера заднего вида;
  • комплекс подушек безопасности, в том числе передние, коленные боковые и шторкообразные.

Топовая комплектация Laurin & Klement

  • 18-дюймовые колесные диски;
  • матричные светодиодные фары;
  • эксклюзивный кожаный салон;
  • передние сиденья с обогревом, вентиляцией и массажем;
  • информационно развлекательная система с 13-дюймовым экраном.
Фото: Skoda

Цены на новый Skoda Superb Combi

  • комплектация Selection – от 46 2000 евро;
  • комплектация Laurin & Klement - 54 700 евро.

Ранее мы писали о новых автомобилях по цене до 15 тыс. и до 20 тыс. долларов, которые можно купить в Украине.

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