Skoda Superb Combi универсал: варианты комплектаций и цены на новое авто

Вышел новый Skoda Superb Combi универсал — комплектация и цены
2 января 2024 19:50
Superb нового поколения вошел в историю как последний флагман Skoda в эпоху двигателей внутреннего сгорания. Фото: Skoda
После успеха в Европе нового поколения лифтбека Skoda Superb, на рынок вышла версия авто в кузове универсал. Два варианта двигателей — бензиновый и дизельный — имеют мощность по 150 л.с.
Об этом написал MMR.
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Базовая комплектация Selection
- 17-дюймовые колесные диски;
- датчики света и дождя;
- 3-зонный климат-контроль;
- информационно развлекательная система с 10-дюймовым экраном;
- обогрев передних сидений;
- система парковки с передними и задними датчиками;
- камера заднего вида;
- комплекс подушек безопасности, в том числе передние, коленные боковые и шторкообразные.
Топовая комплектация Laurin & Klement
- 18-дюймовые колесные диски;
- матричные светодиодные фары;
- эксклюзивный кожаный салон;
- передние сиденья с обогревом, вентиляцией и массажем;
- информационно развлекательная система с 13-дюймовым экраном.
Цены на новый Skoda Superb Combi
- комплектация Selection – от 46 2000 евро;
- комплектация Laurin & Klement - 54 700 евро.
Ранее мы писали о новых автомобилях по цене до 15 тыс. и до 20 тыс. долларов, которые можно купить в Украине.
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