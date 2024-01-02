Skoda Superb Combi универсал: варианты комплектаций и цены на новое авто

Superb нового поколения вошел в историю как последний флагман Skoda в эпоху двигателей внутреннего сгорания. Фото: Skoda

После успеха в Европе нового поколения лифтбека Skoda Superb, на рынок вышла версия авто в кузове универсал. Два варианта двигателей — бензиновый и дизельный — имеют мощность по 150 л.с.

Об этом написал MMR.

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Базовая комплектация Selection

17-дюймовые колесные диски;

датчики света и дождя;

3-зонный климат-контроль;

информационно развлекательная система с 10-дюймовым экраном;

обогрев передних сидений;

система парковки с передними и задними датчиками;

камера заднего вида;

комплекс подушек безопасности, в том числе передние, коленные боковые и шторкообразные.

Топовая комплектация Laurin & Klement

18-дюймовые колесные диски;

матричные светодиодные фары;

эксклюзивный кожаный салон;

передние сиденья с обогревом, вентиляцией и массажем;

информационно развлекательная система с 13-дюймовым экраном.

Фото: Skoda

Цены на новый Skoda Superb Combi

комплектация Selection – от 46 2000 евро;

комплектация Laurin & Klement - 54 700 евро.

Ранее мы писали о новых автомобилях по цене до 15 тыс. и до 20 тыс. долларов, которые можно купить в Украине.