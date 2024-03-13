Сколько стоит Skoda Scala в Украине после рестайлинга — улучшения и цены

Skoda Scala после рестайлинга. Фото: topgear.com

Недавно компактный хэтчбек Skoda Scala пережил плановый рестайлинг с целью добавить автомобилю популярности. Уже известны цены на доступный и топовый варианты модели в Украине.

Об этом пишет AUTO.RIA.

Читайте также:

Дизайн

Автомобиль получил новую фальшрадиаторную решетку и бамперы. Фары автомобиля получили свежую начинку, а более дорогие варианты комплектуются матричной оптикой с возможностью затемнения отдельных сегментов.

Салон

Даже в доступных версиях Scala предлагается 8-дюймовая панель управления. За доплату ее можно заменить на 10,25-дюймовый дисплей, а заодно и увеличить сенсорный экран мультимедийной системы до 9,2 дюйма. В салоне появились скоростные порты USB Type-C и удлинился список электронных помощников.

Фото: infocar.ua

Двигатели

В Украине Scala будет продаваться с 1-литровым TSI на 115 л.с. и 1,5-литровой турбочетверкой 150 л.с. Версий с механической коробкой передач для нашего рынка не предусмотрено — предлагается 7-ступенчатая роботизированная DSG.

Цены

Самый доступный хэтчбек с литровым двигателем в комплектации Essence — от 869 852 грн.

Топовый 150-сильный хэтчбек в комплектации Selection — от 1 035 875 грн.

Ранее мы писали о новых семейных хэтчбеках по цене до 900 тыс. грн в Украине. Также мы представляли ТОП-4 самых надежных подержанных моделей Skoda, по мнению немецких экспертов.