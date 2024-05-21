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Сімейний мінівен Opel Combo вже доступний в Україні — комплектація та ціни

21 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Opel Combo в Україні: скільки коштує сімейне авто залежно від комплектації
Opel Combo. Фото: opel.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Всі комплектації нового сімейного мінівена Opel Combo в Україні отримали цифрову панель приладів, збільшений 10-дюймовий центральний сенсорний дисплей та нові матеріали оздоблення інтер'єру. Також авто має зміни в дизайні кузова — пласкі фари поєднані суцільною чорною вставкою.

Про це повідомив офіційний сайт Opel.

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Типи кузова

  • Стандартний кузов L1 довжиною 4,41 м.
  • Збільшений кузов L2 довжиною 4,76 м.

Салон Opel Combo L2 з 5-місного легко перетворюється на 7-місний з двома додатковими сидіннями третього ряду.

 

Сімейний мінівен Opel Combo вже доступний в Україні — комплектація та ціни - фото 1
Фото: opel.ua

Силові агрегати

  • Турбодизель 1.5 BlueHDi 100 S&S (100 к.с. з крутним моментом 250 Нм) у парі з 6-ступеневою МКПП.
  • Турбодизель 1.5 BlueHDi 130 S&S (130 к.с. з 300 Нм) у парі з 8-ступеневою АКПП.

Комплектації

Opel Combo Edition отримав електронну систему стабілізації, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, фронтальні подушки безпеки, штатний захист двигуна, електричний підсилювач керма, кондиціонер, електричні склопідіймачі, мультимедійну систему з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, цифрову панель приладів, галогенові фари з функцією автоматичного вмикання тощо.

Opel Combo Edition+ додає світлодіодні матричні фари, асистент дальнього світла, бокові подушки безпеки переднього ряду, камеру заднього огляду, задні датчики паркування, сидіння водія підвищеного комфорту з підлокітником та поперековою підтримкою, сидіння переднього пасажира підвищеного комфорту з підлокітником та відкидною спинкою, кольорову 10-дюймову панель приладів тощо.

 

Сімейний мінівен Opel Combo вже доступний в Україні — комплектація та ціни - фото 2
Фото: opel.ua

Електромобіль Opel Combo Electric

Електричний мінівен оснащений електромотором 100 кВт (136 к.с. з 270 Нм) з акумулятором 54 кВт-год. Запас ходу — до 330 км. Мінівен пропонується лише у комплектації Edition+ та кузовом L2.

Ціни на Opel Combo

  • L1 Edition 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 — від 936 300 грн;
  • L2 Edition 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 — від 985 600 грн;
  • L1 Edition+ 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 — від 1 013 400 грн;
  • L2 Edition+ 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 — від 1 066 300 грн;
  • L1 Edition+ 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 — від 1 186 100 грн;
  • L2 Edition+ 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 — від 1 247 500 грн;
  • Electric L2 Edition+ 100/136 54kWh — від 1 386 000 грн.

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