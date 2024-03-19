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В Україні розпочнуться продажі мінівена Lexus LM — комплектація і ціни

19 березня 2024 15:24
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Оголошено ціни на японський мінівен Lexus LM в Україні — подробиці
Розкішний Lexus LM вже доступний в Україні. Фото: caranddriver.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Японський люксовий мінівен Lexus LM побудований на модульній платформі GA-K, як й чинна генерація Toyota Camry та низка інших моделей. Авто продаватимуть в Україні з гібридною силовою установкою на 250 к.с., повним приводом і салоном на чотири або сім місць.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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У порівнянні з Toyota Alphard, який був попередником LM, кузов нового мінівена на 50% жорсткіший, його довжина зросла до 5125 мм. Колісна база моделі сягає 3 метрів, що забезпечує просторий інтер’єр. Пневматичної підвіски не передбачено, але комфорт мають забезпечити адаптивні амортизатори.

Салон Lexus LM

В середині авто вже в базовому комплекті пропонують:

  • два великих дисплеї;
  • шкіряну оббивку салону;
  • акустику Mark Levinson;
  • комплекс систем безпеки Lexus Safety System+ з камерами навколишнього огляду.

 

В Україні розпочнуться продажі мінівена Lexus LM — комплектація і ціни - фото 1
Фото: caranddriver.com

У початковій 7-місній версії середній ряд із двох крісел є пріоритетним з погляду простору та доступних функцій. Додатковий третій ряд оснащений відкидними сидіннями у конфігурації 2+1, які можна скласти за потреби у додатковому місці для багажу.

4-місна модель має два відокремлених крісла позаду та значну кількість топових функцій:

  • панорамний дах;
  • перегородка між передньою та задньою кабінами, на якій розміщено 48-дюймовий широкоформатний монітор та скляну панель, котру можна затемнити для приватності;
  • сенсорний блок керування обладнанням;
  • місткий бокс із холодильником.

 

В Україні розпочнуться продажі мінівена Lexus LM — комплектація і ціни - фото 2
Фото: caranddriver.com

Аудіосистема Mark Levinson 3D Surround Sound має 23 динаміки, а за мікрокліматом задньої частини салону спостерігає вдосконалена система Lexus Climate Concierge, яка використовує інфрачервоні датчики для точного регулювання потужності опалення та вентиляції.

Ціни на Lexus LM

  • 7-місна модель в комплектації Luxury — від 4 326 302 грн.
  • 4-місна модель в комплектації Superior — від 5 252 878 грн.

Раніше ми представляли рейтинг найдорожчих моделей Lexus у 2024 році. Також повідомляли, що першу тисячу Toyota Land Cruiser 2024 в Німеччині розпродали за 30 хвилин.

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