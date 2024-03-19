Оголошено ціни на японський мінівен Lexus LM в Україні — подробиці

В Україні розпочнуться продажі мінівена Lexus LM — комплектація і ціни
Японський люксовий мінівен Lexus LM побудований на модульній платформі GA-K, як й чинна генерація Toyota Camry та низка інших моделей. Авто продаватимуть в Україні з гібридною силовою установкою на 250 к.с., повним приводом і салоном на чотири або сім місць.
Про це повідомив AUTO.RIA.
У порівнянні з Toyota Alphard, який був попередником LM, кузов нового мінівена на 50% жорсткіший, його довжина зросла до 5125 мм. Колісна база моделі сягає 3 метрів, що забезпечує просторий інтер’єр. Пневматичної підвіски не передбачено, але комфорт мають забезпечити адаптивні амортизатори.
Салон Lexus LM
В середині авто вже в базовому комплекті пропонують:
- два великих дисплеї;
- шкіряну оббивку салону;
- акустику Mark Levinson;
- комплекс систем безпеки Lexus Safety System+ з камерами навколишнього огляду.
У початковій 7-місній версії середній ряд із двох крісел є пріоритетним з погляду простору та доступних функцій. Додатковий третій ряд оснащений відкидними сидіннями у конфігурації 2+1, які можна скласти за потреби у додатковому місці для багажу.
4-місна модель має два відокремлених крісла позаду та значну кількість топових функцій:
- панорамний дах;
- перегородка між передньою та задньою кабінами, на якій розміщено 48-дюймовий широкоформатний монітор та скляну панель, котру можна затемнити для приватності;
- сенсорний блок керування обладнанням;
- місткий бокс із холодильником.
Аудіосистема Mark Levinson 3D Surround Sound має 23 динаміки, а за мікрокліматом задньої частини салону спостерігає вдосконалена система Lexus Climate Concierge, яка використовує інфрачервоні датчики для точного регулювання потужності опалення та вентиляції.
Ціни на Lexus LM
- 7-місна модель в комплектації Luxury — від 4 326 302 грн.
- 4-місна модель в комплектації Superior — від 5 252 878 грн.
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