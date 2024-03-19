Объявлены цены на японский минивэн Lexus LM в Украине.

Роскошный Lexus LM уже доступен в Украине. Фото: caranddriver.com

Японский люксовый минивэн Lexus LM построен на модульной платформе GA-K, как и действующая генерация Toyota Camry и ряд других моделей. Автомобили будут продавать в Украине с гибридной силовой установкой на 250 л.с., полным приводом и салоном на четыре или семь мест.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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По сравнению с Toyota Alphard, предшественником LM, кузов нового минивэна на 50% жестче, его длина выросла до 5125 мм. Колесная база модели достигает 3 метров, что обеспечивает просторный интерьер. Пневматическая подвеска не предусмотрена, но комфорт должны обеспечить адаптивные амортизаторы.

Салон Lexus LM

В середине авто уже в базовом комплекте предлагают:

два больших дисплея;

кожаную обивку салона;

акустику Mark Levinson;

комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ с камерами обзора.

Фото: caranddriver.com

В начальной 7-местной версии средний ряд из двух кресел приоритетен с точки зрения пространства и доступных функций. Дополнительный третий ряд оснащен откидными сиденьями в конфигурации 2+1, которые можно сложить по необходимости в дополнительном месте для багажа.

4-местная модель имеет два обособленных кресла сзади и значительное количество топовых функций:

панорамная крыша;

перегородка между передней и задней кабинами с 48-дюймовым широкоформатным монитором и стеклянная панель, которую можно затемнить для приватности;

сенсорный блок управления оборудованием;

вместительный бокс с холодильником.

Фото: caranddriver.com

Аудиосистема Mark Levinson 3D Surround Sound имеет 23 динамика, а за микроклиматом задней части салона наблюдает усовершенствованная система Lexus Climate Concierge, использующая инфракрасные датчики для точной регулировки мощности отопления и вентиляции.

Цены на Lexus LM

7-местная модель в комплектации Luxury — от 4 326 302 грн.

4-местная модель в комплектации Superior — от 5 252 878 грн.

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