Hyundai Santa Fe нарешті з'явився в Україні — скільки коштують комплектації

В Україні розпочнуться продажі кросовера Hyundai Santa Fe — комплектація та ціни
Великорозмірний кросовер Hyundai Santa Fe п’ятого покоління, який продається в Кореї ще з минулого літа, нарешті доїхав в Україні. Ціни та комплектації авто вже відомі, залишилось дочекатися офіційного дебюту машини в травні.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Автомобіль нової генерації (MX5) буде представлений в Україні з двома рядами сидінь у трьох комплектаціях: Dynamic, Elegance та Top. Передбачено два бензинових двигуни атмосферний 2.5 GDi на 194 к.с. та 2.5 Turbo GDi на 281 к.с.
Dynamic
Ціна з переднім приводом — 1 719 900 грн.
Ціна з повним приводом — 1 779 900 грн.
В комплектації передбачені:
- пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense;
- АКПП з електронним керуванням;
- тризонний клімат-контроль;
- адаптивний круїз-контроль;
- кнопка запуску двигуна;
- безключовий доступ до салону;
- електронне паркувальне гальмо;
- камера заднього огляду;
- підігрів керма та передніх крісел;
- електропривод дверцят багажного відділення;
- мультимедійна система з дисплеєм 12,3 дюйма та підтримкою Apple CarPlay/Android Auto;
- розетка на 220 В;
- світлодіодні ходові вогні;
- передні фари Multy MFR;
- 18-дюймові колеса.
Elegance
Ціна — 2 045 400 грн.
Додатково пропонує;
- оздоблення сидінь та передньої панелі шкірою;
- електрорегулювання крісла водія;
- бездротовий зарядний пристрій;
- велика цифрову панель приладів;
- сонцезахисні шторки задніх дверей;
- колеса на 20 дюймів.
Top
Ціна — від 2 260 200 грн.
Додатково має:
- матричні фари;
- систему відеомоніторингу сліпих зон;
- функцію розпізнавання відбитка пальця для запуску двигуна;
- камери панорамного огляду;
- проєкційний дисплей для водія;
- асистент дистанційного паркування;
- вентиляцію передніх та підігрів задніх сидінь;
- індукційну зарядку на 2 телефони.
Раніше на українському ринку з'явилися оновлені моделі Hyundai Elantra та Sonata.
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