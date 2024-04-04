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В Україні розпочнуться продажі кросовера Hyundai Santa Fe — комплектація та ціни

4 квітня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Hyundai Santa Fe нарешті з'явився в Україні — скільки коштують комплектації
Hyundai Santa Fe п'ятого покоління. Фото: motorweek.org
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Великорозмірний кросовер Hyundai Santa Fe п’ятого покоління, який продається в Кореї ще з минулого літа, нарешті доїхав в Україні. Ціни та комплектації авто вже відомі, залишилось дочекатися офіційного дебюту машини в травні.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Автомобіль нової генерації (MX5) буде представлений в Україні з двома рядами сидінь у трьох комплектаціях: Dynamic, Elegance та Top. Передбачено два бензинових двигуни атмосферний 2.5 GDi на 194 к.с. та 2.5 Turbo GDi на 281 к.с.

Dynamic

Ціна з переднім приводом — 1 719 900 грн.
Ціна з повним приводом — 1 779 900 грн.

В комплектації передбачені:

  • пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense;
  • АКПП з електронним керуванням;
  • тризонний клімат-контроль;
  • адаптивний круїз-контроль;
  • кнопка запуску двигуна;
  • безключовий доступ до салону;
  • електронне паркувальне гальмо;
  • камера заднього огляду;
  • підігрів керма та передніх крісел;
  • електропривод дверцят багажного відділення;
  • мультимедійна система з дисплеєм 12,3 дюйма та підтримкою Apple CarPlay/Android Auto;
  • розетка на 220 В;
  • світлодіодні ходові вогні;
  • передні фари Multy MFR;
  • 18-дюймові колеса.


 

В Україні розпочнуться продажі кросовера Hyundai Santa Fe — комплектація та ціни - фото 1
Фото: motorweek.org

Elegance

Ціна2 045 400 грн.

Додатково пропонує;

  • оздоблення сидінь та передньої панелі шкірою;
  • електрорегулювання крісла водія;
  • бездротовий зарядний пристрій;
  • велика цифрову панель приладів;
  • сонцезахисні шторки задніх дверей;
  • колеса на 20 дюймів.

Top

Цінавід 2 260 200 грн.

Додатково має:

  • матричні фари;
  • систему відеомоніторингу сліпих зон;
  • функцію розпізнавання відбитка пальця для запуску двигуна;
  • камери панорамного огляду;
  • проєкційний дисплей для водія;
  • асистент дистанційного паркування;
  • вентиляцію передніх та підігрів задніх сидінь;
  • індукційну зарядку на 2 телефони.

 

В Україні розпочнуться продажі кросовера Hyundai Santa Fe — комплектація та ціни - фото 2
Фото: motorweek.org

Раніше на українському ринку з'явилися оновлені моделі  Hyundai Elantra та Sonata.

авто
Україна
Південна Корея
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