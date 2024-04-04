Hyundai Santa Fe нарешті з'явився в Україні — скільки коштують комплектації

Hyundai Santa Fe п'ятого покоління. Фото: motorweek.org

Великорозмірний кросовер Hyundai Santa Fe п’ятого покоління, який продається в Кореї ще з минулого літа, нарешті доїхав в Україні. Ціни та комплектації авто вже відомі, залишилось дочекатися офіційного дебюту машини в травні.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Автомобіль нової генерації (MX5) буде представлений в Україні з двома рядами сидінь у трьох комплектаціях: Dynamic, Elegance та Top. Передбачено два бензинових двигуни атмосферний 2.5 GDi на 194 к.с. та 2.5 Turbo GDi на 281 к.с.

Dynamic

Ціна з переднім приводом — 1 719 900 грн.

Ціна з повним приводом — 1 779 900 грн.

В комплектації передбачені:

пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense;

АКПП з електронним керуванням;

тризонний клімат-контроль;

адаптивний круїз-контроль;

кнопка запуску двигуна;

безключовий доступ до салону;

електронне паркувальне гальмо;

камера заднього огляду;

підігрів керма та передніх крісел;

електропривод дверцят багажного відділення;

мультимедійна система з дисплеєм 12,3 дюйма та підтримкою Apple CarPlay/Android Auto;

розетка на 220 В;

світлодіодні ходові вогні;

передні фари Multy MFR;

18-дюймові колеса.





Фото: motorweek.org

Elegance

Ціна — 2 045 400 грн.

Додатково пропонує;

оздоблення сидінь та передньої панелі шкірою;

електрорегулювання крісла водія;

бездротовий зарядний пристрій;

велика цифрову панель приладів;

сонцезахисні шторки задніх дверей;

колеса на 20 дюймів.

Top

Ціна — від 2 260 200 грн.

Додатково має:

матричні фари;

систему відеомоніторингу сліпих зон;

функцію розпізнавання відбитка пальця для запуску двигуна;

камери панорамного огляду;

проєкційний дисплей для водія;

асистент дистанційного паркування;

вентиляцію передніх та підігрів задніх сидінь;

індукційну зарядку на 2 телефони.

Фото: motorweek.org

Раніше на українському ринку з'явилися оновлені моделі Hyundai Elantra та Sonata.