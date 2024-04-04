Hyundai Santa Fe наконец-то появился в Украине — сколько стоят комплектации

Hyundai Santa Fe пятого поколения. Фото: motorweek.org

Крупноразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения, продающийся в Корее еще с прошлого лета, наконец-то доехал в Украину. Цены и комплектации авто уже известны, осталось дождаться официального дебюта машины в мае.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Автомобиль нового поколения (MX5) будет представлен в Украине с двумя рядами сидений в трех комплектациях: Dynamic, Elegance и Top. Предусмотрены два бензиновых атмосферных двигателя 2.5 GDi на 194 л.с. и 2.5 Turbo GDi на 281 л.с.

Dynamic

Цена с передним приводом — 1 719 900 грн.

Цена с полным приводом — 1 779 900 грн.

В комплектации предусмотрены:

пакет систем безопасности и ассистентов помощи водителю Smart Sense;

АКПП с электронным управлением;

трехзонный климат-контроль;

адаптивный круиз-контроль;

кнопка запуска двигателя;

Бес ключевой доступ в салон;

электронный парковочный тормоз;

камера заднего обзора;

подогрев руля и передних кресел;

электропривод дверцы багажного отделения;

мультимедийная система с дисплеем 12,3 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto;

розетка на 220 В;

светодиодные ходовые огни;

передние фары Multy MFR;

18-дюймовые колеса.

Фото: motorweek.org

Elegance

Цена — 2 045 400 грн.

Дополнительно предлагает;

отделка сидений и передней панели кожей;

электрорегулировка кресла водителя;

беспроводное зарядное устройство;

большая цифровая приборная панель;

солнцезащитные шторки задней двери;

колеса на 20 дюймов.

Top

Цена — от 2 260 200 грн.

Дополнительно:

матричные фары;

система видеомониторинга слепых зон;

функция распознавания отпечатка пальца для запуска двигателя;

камеры панорамного обзора;

проекционный дисплей для водителя;

ассистент дистанционной парковки;

вентиляция передних и подогрев задних сидений;

индукционная зарядку на 2 телефона.

Фото: motorweek.org

Ранее на украинском рынке появились обновленные модели Hyundai Elantra и Sonata.