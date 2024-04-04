Hyundai Santa Fe наконец-то появился в Украине — сколько стоят комплектации

В Украине начнутся продажи кроссовера Hyundai Santa Fe — комплектация и цены
Крупноразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения, продающийся в Корее еще с прошлого лета, наконец-то доехал в Украину. Цены и комплектации авто уже известны, осталось дождаться официального дебюта машины в мае.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Автомобиль нового поколения (MX5) будет представлен в Украине с двумя рядами сидений в трех комплектациях: Dynamic, Elegance и Top. Предусмотрены два бензиновых атмосферных двигателя 2.5 GDi на 194 л.с. и 2.5 Turbo GDi на 281 л.с.
Dynamic
Цена с передним приводом — 1 719 900 грн.
Цена с полным приводом — 1 779 900 грн.
В комплектации предусмотрены:
- пакет систем безопасности и ассистентов помощи водителю Smart Sense;
- АКПП с электронным управлением;
- трехзонный климат-контроль;
- адаптивный круиз-контроль;
- кнопка запуска двигателя;
- Бес ключевой доступ в салон;
- электронный парковочный тормоз;
- камера заднего обзора;
- подогрев руля и передних кресел;
- электропривод дверцы багажного отделения;
- мультимедийная система с дисплеем 12,3 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto;
- розетка на 220 В;
- светодиодные ходовые огни;
- передние фары Multy MFR;
- 18-дюймовые колеса.
Elegance
Цена — 2 045 400 грн.
Дополнительно предлагает;
- отделка сидений и передней панели кожей;
- электрорегулировка кресла водителя;
- беспроводное зарядное устройство;
- большая цифровая приборная панель;
- солнцезащитные шторки задней двери;
- колеса на 20 дюймов.
Top
Цена — от 2 260 200 грн.
Дополнительно:
- матричные фары;
- система видеомониторинга слепых зон;
- функция распознавания отпечатка пальца для запуска двигателя;
- камеры панорамного обзора;
- проекционный дисплей для водителя;
- ассистент дистанционной парковки;
- вентиляция передних и подогрев задних сидений;
- индукционная зарядку на 2 телефона.
Ранее на украинском рынке появились обновленные модели Hyundai Elantra и Sonata.
Читайте Новини.LIVE!