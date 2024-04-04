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В Украине начнутся продажи кроссовера Hyundai Santa Fe — комплектация и цены

4 апреля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Hyundai Santa Fe наконец-то появился в Украине — сколько стоят комплектации
Hyundai Santa Fe пятого поколения. Фото: motorweek.org
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Крупноразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения, продающийся в Корее еще с прошлого лета, наконец-то доехал в Украину. Цены и комплектации авто уже известны, осталось дождаться официального дебюта машины в мае.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Автомобиль нового поколения (MX5) будет представлен в Украине с двумя рядами сидений в трех комплектациях: Dynamic, Elegance и Top. Предусмотрены два бензиновых атмосферных двигателя 2.5 GDi на 194 л.с. и 2.5 Turbo GDi на 281 л.с.

Dynamic

Цена с передним приводом — 1 719 900 грн.
Цена с полным приводом — 1 779 900 грн.

В комплектации предусмотрены:

  • пакет систем безопасности и ассистентов помощи водителю Smart Sense;
  • АКПП с электронным управлением;
  • трехзонный климат-контроль;
  • адаптивный круиз-контроль;
  • кнопка запуска двигателя;
  • Бес ключевой доступ в салон;
  • электронный парковочный тормоз;
  • камера заднего обзора;
  • подогрев руля и передних кресел;
  • электропривод дверцы багажного отделения;
  • мультимедийная система с дисплеем 12,3 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto;
  • розетка на 220 В;
  • светодиодные ходовые огни;
  • передние фары Multy MFR;
  • 18-дюймовые колеса.

 

В Украине начнутся продажи кроссовера Hyundai Santa Fe - комплектация и цены - фото 1
Фото: motorweek.org

Elegance

Цена2 045 400 грн.

Дополнительно предлагает;

  • отделка сидений и передней панели кожей;
  • электрорегулировка кресла водителя;
  • беспроводное зарядное устройство;
  • большая цифровая приборная панель;
  • солнцезащитные шторки задней двери;
  • колеса на 20 дюймов.

Top

Ценаот 2 260 200 грн.

Дополнительно:

  • матричные фары;
  • система видеомониторинга слепых зон;
  • функция распознавания отпечатка пальца для запуска двигателя;
  • камеры панорамного обзора;
  • проекционный дисплей для водителя;
  • ассистент дистанционной парковки;
  • вентиляция передних и подогрев задних сидений;
  • индукционная зарядку на 2 телефона.

 

В Украине начнутся продажи кроссовера Hyundai Santa Fe - комплектация и цены - фото 2
Фото: motorweek.org

Ранее на украинском рынке появились обновленные модели Hyundai Elantra и Sonata.

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