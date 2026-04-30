В Україні подовжили кешбек на пальне для водіїв з 1 травня, але є нюанси

Монітор на АЗС. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів подовжив дію державної програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Від старту ініціативи 20 березня нарахування вже отримали понад 2 000 000 українців. Популярність сервісу зумовлена можливістю водіїв частково компенсувати щоденні витрати на заправку автомобілів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Мінцифри.

Нові обмеження

З 1 травня місячний ліміт повернення коштів для одного користувача становить 500 грн. Раніше сума максимальної щомісячної компенсації була вдвічі більшою та сягала 1000 грн.

За даними Мінцифри близько 91% учасників програми заправляють бюджетні машини з двигунами невеликого об’єму. Для такої категорії водіїв оновлені ліміти вважаються урядом цілком прийнятними для покриття паливних витрат.

Відсотки повернення

Розмір державної виплати залежить від виду пального:

Читайте також:

за дизель повертають 15% вартості:

за бензин нараховують 10%;

за автогаз дають 5%.

До ініціативи вже долучилися 219 операторів включаючи великі національні та невеликі локальні мережі АЗС.

Для отримання коштів необхідно відкрити в банку спеціальну картку Національний кешбек та підв’язати її в застосунку Дія. Розрахунок за пальне має здійснюватися автоматично після оплати банківськими картками підключеними до програми в розділі "Сервіси".

Раніше Новини.LIVE писали, чому варто уникати заправки на першій колонці АЗС. Інтенсивне навантаження на перше в черзі обладнання створює додаткові загрози для паливної системи вашого автомобіля.

Також читайте, як водії знайшли швидкий спосіб перемогти дороге пальне. Автомобілісти переходять на електрокари, але вони їх не купують, а беруть в оренду.