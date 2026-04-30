Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто В Україні подовжили кешбек на пальне для водіїв з 1 травня, але є нюанси

В Україні подовжили кешбек на пальне для водіїв з 1 травня, але є нюанси

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 11:10
Монітор на АЗС. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів подовжив дію державної програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Від старту ініціативи 20 березня нарахування вже отримали понад 2 000 000 українців. Популярність сервісу зумовлена можливістю водіїв частково компенсувати щоденні витрати на заправку автомобілів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Мінцифри.

Нові обмеження

З 1 травня місячний ліміт повернення коштів для одного користувача становить 500 грн. Раніше сума максимальної щомісячної компенсації була вдвічі більшою та сягала 1000 грн.

За даними Мінцифри близько 91% учасників програми заправляють бюджетні машини з двигунами невеликого об’єму. Для такої категорії водіїв оновлені ліміти вважаються урядом цілком прийнятними для покриття паливних витрат.

Відсотки повернення

Розмір державної виплати залежить від виду пального:

Читайте також:
  • за дизель повертають 15% вартості:
  • за бензин нараховують 10%;
  • за автогаз дають 5%.

До ініціативи вже долучилися 219 операторів включаючи великі національні та невеликі локальні мережі АЗС.

Для отримання коштів необхідно відкрити в банку спеціальну картку Національний кешбек та підв’язати її в застосунку Дія. Розрахунок за пальне має здійснюватися автоматично після оплати банківськими картками підключеними до програми в розділі "Сервіси".

Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації