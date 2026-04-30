В Украине продлили кэшбэк на топливо для водителей с 1 мая, но есть нюансы

Кабинет Министров продлил действие государственной программы кэшбэка на топливо до 31 мая 2026 года. Со старта инициативы 20 марта начисления уже получили более 2 000 000 украинцев. Популярность сервиса обусловлена возможностью водителей частично компенсировать ежедневные расходы на заправку автомобилей.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Минцифры.

Новые ограничения

С 1 мая месячный лимит возврата средств для одного пользователя составляет 500 грн. Ранее сумма максимальной ежемесячной компенсации была вдвое больше и достигала 1000 грн.

По данным Минцифры около 91% участников программы заправляют бюджетные машины с двигателями небольшого объема. Для такой категории водителей обновленные лимиты считаются правительством вполне приемлемыми для покрытия топливных расходов.

Проценты возврата

Размер государственной выплаты зависит от вида горючего:

за дизель возвращают 15% стоимости:

за бензин начисляют 10%;

за автогаз дают 5%.

К инициативе уже присоединились 219 операторов включая крупные национальные и небольшие локальные сети АЗС.

Для получения средств необходимо открыть в банке специальную карту Национальный кешбэк и подвязать ее в приложении Дія. Расчет за топливо должен осуществляться автоматически после оплаты банковскими картами подключенными к программе в разделе "Сервисы".

