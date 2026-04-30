Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто В Украине продлили кэшбэк на топливо для водителей с 1 мая, но есть нюансы

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 11:10
Монитор на АЗС. Фото: УНИАН

Кабинет Министров продлил действие государственной программы кэшбэка на топливо до 31 мая 2026 года. Со старта инициативы 20 марта начисления уже получили более 2 000 000 украинцев. Популярность сервиса обусловлена возможностью водителей частично компенсировать ежедневные расходы на заправку автомобилей.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Минцифры.

Новые ограничения

С 1 мая месячный лимит возврата средств для одного пользователя составляет 500 грн. Ранее сумма максимальной ежемесячной компенсации была вдвое больше и достигала 1000 грн.

По данным Минцифры около 91% участников программы заправляют бюджетные машины с двигателями небольшого объема. Для такой категории водителей обновленные лимиты считаются правительством вполне приемлемыми для покрытия топливных расходов.

Проценты возврата

Размер государственной выплаты зависит от вида горючего:

  • за дизель возвращают 15% стоимости:
  • за бензин начисляют 10%;
  • за автогаз дают 5%.

К инициативе уже присоединились 219 операторов включая крупные национальные и небольшие локальные сети АЗС.

Для получения средств необходимо открыть в банке специальную карту Национальный кешбэк и подвязать ее в приложении Дія. Расчет за топливо должен осуществляться автоматически после оплаты банковскими картами подключенными к программе в разделе "Сервисы".

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации