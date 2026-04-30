В Украине продлили кэшбэк на топливо для водителей с 1 мая, но есть нюансы
Кабинет Министров продлил действие государственной программы кэшбэка на топливо до 31 мая 2026 года. Со старта инициативы 20 марта начисления уже получили более 2 000 000 украинцев. Популярность сервиса обусловлена возможностью водителей частично компенсировать ежедневные расходы на заправку автомобилей.
Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Минцифры.
Новые ограничения
С 1 мая месячный лимит возврата средств для одного пользователя составляет 500 грн. Ранее сумма максимальной ежемесячной компенсации была вдвое больше и достигала 1000 грн.
По данным Минцифры около 91% участников программы заправляют бюджетные машины с двигателями небольшого объема. Для такой категории водителей обновленные лимиты считаются правительством вполне приемлемыми для покрытия топливных расходов.
Проценты возврата
Размер государственной выплаты зависит от вида горючего:
- за дизель возвращают 15% стоимости:
- за бензин начисляют 10%;
- за автогаз дают 5%.
К инициативе уже присоединились 219 операторов включая крупные национальные и небольшие локальные сети АЗС.
Для получения средств необходимо открыть в банке специальную карту Национальный кешбэк и подвязать ее в приложении Дія. Расчет за топливо должен осуществляться автоматически после оплаты банковскими картами подключенными к программе в разделе "Сервисы".
Ранее Новини.LIVE писали, почему стоит избегать заправки на первой колонке АЗС. Интенсивная нагрузка на первое в очереди оборудование создает дополнительные угрозы для топливной системы вашего автомобиля.
Также читайте, как водители нашли быстрый способ победить дорогое топливо. Автомобилисты переходят на электрокары, но они их не покупают, а берут в аренду.