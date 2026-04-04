Почему стоит избегать заправки на первой колонке АЗС

Дата публикации 4 апреля 2026 17:25
Автозаправка в Киеве. Фото: УНИАН

Большинство водителей автоматически выбирают ближайшую к въезду колонку на АЗС для экономии времени. Однако специалисты советуют проехать немного дальше ради сохранения технического состояния автомобиля. Интенсивная нагрузка на первое в очереди оборудование создает дополнительные угрозы для топливной системы. Выбор менее популярной точки заправки может уберечь двигатель от неожиданных неисправностей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на "Довідник водія".

Износ оборудования

Первые колонки на заправочных станциях используются значительно чаще других из-за их удобного расположения. Постоянный поток машин приводит к тому, что внутренние фильтры оборудования изнашиваются гораздо быстрее установленных норм. Это увеличивает вероятность попадания мелкого мусора непосредственно в шланг во время заправки.

Из-за чрезмерной нагрузки точность работы таких колонок может снижаться, а станция не всегда успевает вовремя проводить техническое обслуживание именно первого ряда.

Использование оборудования, находящегося в глубине станции, является более рациональным шагом. Фильтры на дальних колонках обычно остаются в лучшем состоянии в течение длительного времени.

Риски двигателя

Грязь из пистолета попадает прямо в бак транспортного средства, что негативно влияет на работу силового агрегата.

Это приводит к быстрому забиванию топливного фильтра автомобиля, что особенно критично для современных дизельных систем. Владельцам дизельных авто стоит проявлять особую осторожность, так как мелкие частицы мусора могут вывести из строя дорогостоящие форсунки.

Осадок резервуаров

На старых АЗС в подземных резервуарах годами накапливается толстый слой осадка и грязи. Если очистка емкостей проводилась давно, мелкие фракции мусора постоянно находятся на дне в состоянии покоя. Однако ситуация кардинально меняется во время слива нового топлива из бензовоза.

Присутствие топливозаправщика на территории станции является сигналом к немедленному прекращению заправки. Мощный поток топлива поднимает всю грязь со дна резервуара, после чего мусор легко попадает в бак машины. Доказать вину заправочной станции в повреждении двигателя из-за такого осадка почти невозможно.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
