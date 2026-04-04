Чому варто уникати заправки на першій колонці АЗС

Більшість водіїв автоматично обирають найближчу до в’їзду колонку на АЗС задля економії часу. Проте фахівці радять проїхати трохи далі заради збереження технічного стану автомобіля. Інтенсивне навантаження на перше в черзі обладнання створює додаткові загрози для паливної системи. Вибір менш популярної точки заправки може вберегти двигун від неочікуваних несправностей.

Знос обладнання

Перші колонки на заправних станціях використовуються значно частіше за інші через їхнє зручне розташування. Постійний потік машин призводить до того, що внутрішні фільтри обладнання зношуються набагато швидше за встановлені норми. Це збільшує ймовірність потрапляння дрібного сміття безпосередньо у шланг під час заправки.

Через надмірне навантаження точність роботи таких колонок може знижуватися, а станція не завжди встигає вчасно проводити технічне обслуговування саме першого ряду.

Використання обладнання, що знаходиться в глибині станції, є більш раціональним кроком. Фільтри на дальніх колонках зазвичай залишаються у кращому стані протягом тривалішого часу.

Ризики двигуна

Бруд з пістолета потрапляє прямо в бак транспортного засобу, що негативно впливає на роботу силового агрегата.

Це призводить до швидкого забивання паливного фільтра автомобіля, що особливо критично для сучасних дизельних систем. Власникам дизельних авто варто виявляти особливу обережність, позаяк дрібні частки сміття можуть вивести з ладу дорогі форсунки.

Осад резервуарів

На старих АЗС у підземних резервуарах роками накопичується товстий шар осаду та бруду. Якщо очищення місткостей проводилося давно, дрібні фракції сміття постійно знаходяться на дні у стані спокою. Проте ситуація кардинально змінюється під час зливу нового пального з бензовоза.

Присутність паливозаправника на території станції є сигналом до негайного припинення заправки. Потужний потік пального підіймає весь бруд з дна резервуара, після чого сміття легко потрапляє у бак машини. Довести провину заправної станції у пошкодженні двигуна через такий осад майже неможливо.