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В МВС пояснили, чи потрібен тепер військовий квиток для реєстрації автомобіля

20 травня 2024 10:05
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Які документи для реєстрації авто — чи потрібен військовий квиток
Сервісний центр МВС. Фото: volodymyrets.city
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Після того як 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, поширилися чутки про зміну порядку та правил реєстрації авто. Які документи потрібно мати при собі автовласнику зараз.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Новий закон про мобілізацію не вплинув на роботу сервісних центрів МВС, які продовжують надавати послуги у незмінному режимі.

Також під час звернення чоловіки призовного віку отримують послуги без пред’явлення військово-облікового документа.

Документи для обміну посвідчення водія

  • паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
  • наявне посвідчення водія. 

Документи для перереєстрації авто фізособами та купівлі-продажу ТЗ

  • паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; 
  • довіреність на іншу особу (за потреби).

Попередньо необхідно записатися онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Також оформлення договору купівлі-продажу доступно онлайн у застосунку "Дія", а обмін посвідчення водія — у Кабінеті водія та в "Дії".

Раніше ми писали, що в Україні відкрили Кабінет водія для бізнесу та поновили популярну серед автовласників послугу.

МВС
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