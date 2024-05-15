В Україні відновили популярну послугу для водіїв — яку саме
Українські водії знову можуть замовляти індивідуальні номерні знаки. Деякий час ця послуга була недоступна через погіршення воєнної безпеки в місцях розташування виробничих потужностей, однак тепер сервісні центри МВС її відновили.
Про це у вівторок, 14 травня, повідомили в Головному сервісному центрі МВС.
Що відомо про послугу
Замовляти унікальні номерні знаки можна онлайн у Кабінеті водія або особисто в будь-якому сервісному центрі МВС.
"Індивідуальний номерний знак — це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів — від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери", — пояснюють у МВС.
Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення "Нової Пошти".
Послуга з виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.
Вартість послуги
- спецпродукція (номерний знак) для легкових авто — 204 гривні;
- спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів — 92,4 гривні;
- три символи (мінімальне замовлення) — 300 гривень;
- кожний наступний (до восьми символів) — 90 гривень;
- графічний елемент — 500 гривень.
Нагадаємо, від січня у Telegram працює офіційний чат-бот Головного сервісного центру МВС для пошуку вільних талонів на складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія.
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