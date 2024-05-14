Як користуватися ТалонБотом сервісних центрів МВС — покрокова інструкція

Що таке ТалонБот сервісних центрів МВС — як автомобілістам їм користуватися
З січня 2024 року в Telegram працює офіційний чат-бот Головного сервісного центру МВС для пошуку вільних талонів на складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія. В травні функції ТалонБота значно розширили.
Про це повідомив ГСЦ МВС.
Наразі можна слідкувати за наявними талонами на такі послуги сервісних центрів МВС:
- теоретичний іспит;
- практичний іспит;
- реєстрація транспортного засобу;
- обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.
Як користуватись ТалонБотом
- Перейдіть у ТалонБот.
- Надайте номер телефону — натисніть кнопку "Поділитися номером телефону".
- Натисніть "Розпочати" та оберіть послугу.
Якщо обрали "Реєстраційні дії з транспортними засобами", потрібно визначитися з регіоном та сервісними центрами, де хочете отримати послугу.
У разі наявності вільного талона система автоматично надсилає повідомлення кожні 10 хвилин в Telegram. Після отримання сповіщення про вільний час на запис потрібно перейти за посиланням в Е-Запис та взяти талон на отримання послуги.
Якщо обрати послугу "Практичний іспит", потрібно вказати категорію транспортного засобу та коробку передач авто, на якому перевірятимуться навички з водіння.
Кандидат у водії одночасно може відстежувати наявні талони у п’яти сервісних центрах МВС.
Після успішного запису на отримання послуги, у чат-боті можливо скасувати пошук та надходження сповіщень про наявні талони. Це здійснюється у головному меню кнопкою "Мої відстеження/Зупинити бота".
Раніше ми писали, що у Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в укритті. Також розповідали, як у 2024 році оформити переобладнання автомобіля та не мати проблем.
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