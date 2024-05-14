Як користуватися ТалонБотом сервісних центрів МВС — покрокова інструкція

ТалонБот в Telegram. Фото автора.

З січня 2024 року в Telegram працює офіційний чат-бот Головного сервісного центру МВС для пошуку вільних талонів на складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія. В травні функції ТалонБота значно розширили.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Наразі можна слідкувати за наявними талонами на такі послуги сервісних центрів МВС:

теоретичний іспит;

практичний іспит;

реєстрація транспортного засобу;

обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.

Як користуватись ТалонБотом

Перейдіть у ТалонБот.

Надайте номер телефону — натисніть кнопку "Поділитися номером телефону".

Натисніть "Розпочати" та оберіть послугу.

Якщо обрали "Реєстраційні дії з транспортними засобами", потрібно визначитися з регіоном та сервісними центрами, де хочете отримати послугу.

У разі наявності вільного талона система автоматично надсилає повідомлення кожні 10 хвилин в Telegram. Після отримання сповіщення про вільний час на запис потрібно перейти за посиланням в Е-Запис та взяти талон на отримання послуги.

Інфографіка ГСЦ МВС

Якщо обрати послугу "Практичний іспит", потрібно вказати категорію транспортного засобу та коробку передач авто, на якому перевірятимуться навички з водіння.

Кандидат у водії одночасно може відстежувати наявні талони у п’яти сервісних центрах МВС.

Після успішного запису на отримання послуги, у чат-боті можливо скасувати пошук та надходження сповіщень про наявні талони. Це здійснюється у головному меню кнопкою "Мої відстеження/Зупинити бота".

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