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Як у 2024 році оформити переобладнання автомобіля та не мати проблем

10 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як оформити переобладнання автомобіля в Україні у 2024 році — покрокова інструкція
Авто переобладнане на мобільну кав'ярню. Фото: restaurantguru.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Коли в автовласника виникає особиста або комерційна необхідність переобладнати автомобіль, наприклад з вантажного на пасажирський, спочатку потрібно отримати висновок про погодження ГСЦ МВС. Як це зробити швидко.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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  • зміна конструкції кузова;
  • переобладнання вантажного на пасажирський транспортний засіб;
  • заміна двигуна;
  • переобладнання на спеціалізований навчальний транспортний засіб;
  • переобладнання на ручне керування.

За 2023 рік ГСЦ МВС видав 6025 висновків на переобладнання транспортних засобів, за перший квартал цього року — 1192.

Які документи подавати

Для отримання висновку про погодження на переобладнання потрібно подати до ГСЦ МВС документи або особисто за адресою м. Київ, вул. Лук’янівська, 62 або поштою.

Потрібні: 

  • письмова заява про погодження переобладнання транспортного засобу, у якій зазначаються відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, а також технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання;
  • платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі (подається оригінал);
  • письмове доручення або нотаріально завірену довіреність, що підтверджує повноваження представника — у дорученні чітко зазначаються повноваження щодо подання чи отримання документів, здійснення оплати вартості послуги тощо. 

Вартість послуги становить 98 грн, бланкової продукції — 35,4 грн.

Розгляд поданої заяви триває до 10 робочих днів. В умовах воєнного стану термін надання послуги може бути подовжено.

Які документи потрібні для отримання висновку

  • Для фізичної особи — паспорт.
  • Для юридичної особи — паспорт уповноваженого, довіреність за формою М-2 або на фірмовому бланку підприємства.

У разі отримання висновку безпосередньо керівником підприємства при собі необхідно мати печатку фірми, паспорт та завірений витяг з реєстру юридичних осіб.

Далі автовласник здійснює переобладнання транспортного засобу та звертається до сервісного центру МВС для його перереєстрації.

Раніше ми писали про ціни на найпопулярніші номерні знаки на авто в Україні. Також повідомляли про можливість онлайн-бронювання автономерів.

МВС
держреєстрація
авто
автомобіль
документи

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