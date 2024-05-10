Як оформити переобладнання автомобіля в Україні у 2024 році — покрокова інструкція

Авто переобладнане на мобільну кав'ярню. Фото: restaurantguru.com

Коли в автовласника виникає особиста або комерційна необхідність переобладнати автомобіль, наприклад з вантажного на пасажирський, спочатку потрібно отримати висновок про погодження ГСЦ МВС. Як це зробити швидко.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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зміна конструкції кузова;

переобладнання вантажного на пасажирський транспортний засіб;

заміна двигуна;

переобладнання на спеціалізований навчальний транспортний засіб;

переобладнання на ручне керування.

За 2023 рік ГСЦ МВС видав 6025 висновків на переобладнання транспортних засобів, за перший квартал цього року — 1192.

Які документи подавати

Для отримання висновку про погодження на переобладнання потрібно подати до ГСЦ МВС документи або особисто за адресою м. Київ, вул. Лук’янівська, 62 або поштою.

Потрібні:

письмова заява про погодження переобладнання транспортного засобу, у якій зазначаються відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, а також технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання;

платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі (подається оригінал);

письмове доручення або нотаріально завірену довіреність, що підтверджує повноваження представника — у дорученні чітко зазначаються повноваження щодо подання чи отримання документів, здійснення оплати вартості послуги тощо.

Вартість послуги становить 98 грн , бланкової продукції — 35,4 грн .

Розгляд поданої заяви триває до 10 робочих днів. В умовах воєнного стану термін надання послуги може бути подовжено.

Які документи потрібні для отримання висновку

Для фізичної особи — паспорт.

Для юридичної особи — паспорт уповноваженого, довіреність за формою М-2 або на фірмовому бланку підприємства.

У разі отримання висновку безпосередньо керівником підприємства при собі необхідно мати печатку фірми, паспорт та завірений витяг з реєстру юридичних осіб.

Далі автовласник здійснює переобладнання транспортного засобу та звертається до сервісного центру МВС для його перереєстрації.

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