Перша реєстрація вживаного авто — перелік необхідних документів та ціни

Імпортні вживані авто потрібно реєструвати. Фото: joyelawfirm.com

За даними Інституту досліджень авторинку, у лютому 2024 року, попри проблеми з блокуванням кордонів, частка імпорту авто з пробігом зросла до 19,9 тис. машин (+51,5% до січня). Всі ці автомобілі необхідно зареєструвати в Україні.

Як отримати послугу та скільки потрібно заплатити, розповіли в ГСЦ МВС.

Читайте також:

Необхідні документи

Для першої реєстрації ввезеного з-за кордону авто до сервісного центру МВС необхідно подати:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації (можна у застосунку "Дія") або надати посвідку на проживання;

ідентифікаційний номер платника податків;

нотаріально посвідчена довіреність (якщо звертається уповноважена особа від імені власника);

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації — договір купівлі-продажу);

реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;

документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);

висновок про експертне дослідження транспортного засобу.

Після реєстрації транспортного засобу ГСЦ МВС видає номерний знак та свідоцтво про реєстрацію авто в Україні.

Пенсійний збір

У 2024 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкового транспортного засобу залежить від ціни авто.

Якщо вартість автомобіля:

не перевищує або дорівнює 499 620 грн — сплачується 3%;

понад 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн — 4%;

понад 878 120 грн — 5%.

Раніше ми писали, як українцям правильно користуватися водійським посвідченням на території ЄС. Також повідомлялося, що в Україні почали вилучати більше фальшивих водійських прав.