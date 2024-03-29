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Реєстрація розмитненого авто в Україні у 2024 році — покрокова інструкція

29 березня 2024 11:20
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Перша реєстрація вживаного авто — перелік необхідних документів та ціни
Імпортні вживані авто потрібно реєструвати. Фото: joyelawfirm.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За даними Інституту досліджень авторинку, у лютому 2024 року, попри проблеми з блокуванням кордонів, частка імпорту авто з пробігом зросла до 19,9 тис. машин (+51,5% до січня). Всі ці автомобілі необхідно зареєструвати в Україні.

Як отримати послугу та скільки потрібно заплатити, розповіли в ГСЦ МВС.

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Необхідні документи

Для першої реєстрації ввезеного з-за кордону авто до сервісного центру МВС необхідно подати:

  • паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації (можна у застосунку "Дія") або надати посвідку на проживання;
  • ідентифікаційний номер платника податків;
  • нотаріально посвідчена довіреність (якщо звертається уповноважена особа від імені власника);
  • документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації — договір купівлі-продажу);
  • реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;
  • документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);
  • висновок про експертне дослідження транспортного засобу.

Після реєстрації транспортного засобу ГСЦ МВС видає номерний знак та свідоцтво про реєстрацію авто в Україні.

Пенсійний збір

У 2024 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкового транспортного засобу залежить від ціни авто.

Якщо вартість автомобіля:

  • не перевищує або дорівнює 499 620 грн — сплачується 3%;
  • понад 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн — 4%;
  • понад 878 120 грн — 5%.

Раніше ми писали, як українцям правильно користуватися водійським посвідченням на території ЄС. Також повідомлялося, що в Україні почали вилучати більше фальшивих водійських прав.

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